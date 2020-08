Schon in den letzten Tagen hat es bei Amazon als Vorgeschmack zahlreiche Spiele-Deals gegeben, seit heute Morgen ist die Gaming Week nun offiziell gestartet. Neben zahlreichen Deals mit Computerhardware bekommt ihr auch Spiele für PS4, Xbox One und Switch günstiger. Außerdem gibt es einen ziemlich guten Deal für die generalüberholte Xbox One X. In diesem Artikel verschaffen wir euch eine kurzen Überblick. Wer lieber selbst stöbert, kommt hier zur Aktion:

Amazon Gaming Week: Zu den Angeboten

Xbox One X generalüberholt für 199,99 Euro

Mit der Xbox One X bekommt ihr die momentan noch stärkste Konsole auf dem Markt für 199,99 Euro, allerdings nicht als Neuware, sondern in generalüberholter Form. Dabei handelt es sich in der Regel um Rücksendungen oder Vorführmodelle, die überprüft, gegebenenfalls repariert und neu verpackt wurden. Bei Amazon gab es in der Vergangenheit schon ähnliche Aktionen mit generalüberholten Modellen der PS4 und der PS4 Pro. Diese Angebote waren in der Regel innerhalb kurzer Zeit ausverkauft.

Xbox One X refurbished für 199,99€ bei Amazon

Neue Spiele-Deals für PS4, Xbox One und Switch

Außerdem gibt es neue Spiele-Deals, zusätzlich zu den zahlreichen PS4-Angeboten, die Amazon schon am vergangenen Sonntag gestartet hat. Diesmal steht die Xbox One mehr im Mittelpunkt, die Nintendo Switch ist hingegen nur schwach vertreten.

Hier haben wir eine Auswahl der Angebote zusammengestellt. Beachtet bitte, dass sich bei Amazon Preise für Spiele je nach Verfügbarkeit sehr schnell ändern können. Außerdem solltet ihr bedenken, dass bei erst ab 18 freigegebenen Titeln in der Regel zusätzliche Versandkosten von 4,87 Euro entstehen.

Neben diesen neuen Deals sind weiterhin zahlreiche große PS4-Hits wie Marvel's Spider-Man oder Days Gone reduziert. Auch einige Ubisoft-Spiele wie Far Cry New Dawn oder ein Assassin's-Creed-Bundle mit Origins und Odyssey gibt es günstiger. Hier findet ihr die Übersicht über die beiden Aktionen:

PS4-Spiele im Sonderangebot bei Amazon

Ubisoft-Spiele im Sonderangebot bei Amazon

Weitere Angebote der Gaming Week

Neben all diesen Angeboten findet ihr in der Amazon Gaming Week noch eine Menge Deals mit Gaming-Hardware, die aber größtenteils für den PC bestimmt ist. Immerhin ist das eine oder andere Headset auch mit Konsolen kompatibel. Die Gaming Week läuft noch bis zum 26. August. Hier kommt ihr zur Übersicht:

Amazon Gaming Week: Zu den Angeboten