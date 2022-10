Amazon-Gutschein: 4K-TV mit 75 Zoll jetzt 300€ günstiger sichern

Bei Amazon könnt ihr gerade 300 Euro Rabatt auf den 75 Zoll großen 4K-Fernseher LG 75NANO809PA bekommen, sodass ihr nur noch sehr günstige 779€ (UVP: 1.999€) bezahlt. Auf der Produktseite wird zwar zunächst noch der Normalpreis von 1.079€ angezeigt. Wenn ihr jedoch unterhalb der Preisanzeige auf das Kästchen neben dem Wort „Coupon“ klickt, wird der Preisnachlass später an der Kasse einberechnet. Hier geht’s zum Angebot:

Laut Vergleichsplattformen gibt es gerade keinen anderen Händler, der diesen 4K-TV für weniger als 1079€ verkauft. Der Rabattgutschein ist laut Amazon noch bis zum 13. November gültig. Der Preis des Fernsehers könnte sich allerdings schon früher ändern oder er könnte vorher ausverkauft sein.

Was taugt der LG NANO809PA mit 75 Zoll?

Bildqualität: Der LG NANO809PA ist ein 4K-Fernseher der Mittelklasse aus 2021. Von normalerweise noch günstigeren LG 4K-TVs aus der UP- oder UQ-Reihe unterscheidet er sich durch die NanoCell-Technik, die für bessere Farbdarstellung sorgt. Die Spitzenhelligkeit ist allerdings wie bei den günstigen Modellen recht niedrig. Aufgrund des IPS-Panels ist zudem auch der Kontrast nicht sehr hoch, dafür ist das Display aber auch weniger stark vom Blickwinkel abhängig.

Gaming: Der LG NANO809 hat ein 60-Hz-Display und damit kein richtiges HDMI 2.1. Auch mit der PS5 und der Xbox Series X bleibt ihr also auf maximal 4K 60 fps beschränkt. ALLM ist aber immerhin dabei. Der Fernseher schaltet beim Spielen an der Konsole also automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz. Der Input Lag fällt mit ungefähr 11 ms bei 60 Hz sehr niedrig ist. Insgesamt ist der LG NANO809PA also durchaus gut, wenn auch nicht perfekt fürs Gaming geeignet.

OS & Apps: Ein Pluspunkt des LG NANO809 ist LGs hauseigenes Betriebssystem WebOS. Dieses läuft nicht nur flüssig und ist komfortabel bedienbar, es sorgt auch für einen sehr guten App-Support. Bei derart günstigen 4K-TVs ist das auch heute noch keine Selbstverständlichkeit.