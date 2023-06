15€ Amazon-Gutschein kostenlos: So sichert ihr euch Gratis-Guthaben für den Prime Day

Prime-Mitglieder können sich jetzt einen Amazon-Gutschein im Wert von 15€ kostenlos sichern.

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt kostenlos einen 15€-Gutschein sichern, wenn ihr über ein Prime-Abo verfügt, und so eine gute Basis für den Amazon Prime Day 2023 schaffen, der am 11. und 12. Juli stattfinden wird. Dazu müsst ihr nur bis zum 7. Juli die Amazon Photos App installieren, das automatische Speichern für Fotos in der Cloud aktivieren und dann mindestens ein Foto hochladen.

Innerhalb von vier Tagen wird euch der Aktionsgutschein im Wert von 15€ per Mail zugeschickt. Wichtig: Den Gutschein bekommt ihr nur, wenn ihr die Amazon Photos App bisher noch nie benutzt habt. Außerdem ist der Gutschein nur für den Prime Day am 11. und 12. Juli und nur für Produkte mit Verkauf und Versand durch Amazon gültig. Hier findet ihr alle Infos zur Aktion:

Hier seht ihr auf einen Blick, was ihr für den 15€-Gutschein tun müsst und was die Amazon Photos App bietet.

Was ist Amazon Photos?

Die Amazon Photos App ist für Windows, Mac, Android und iOS verfügbar und dient dazu, eure Fotos automatisch in der Cloud zu speichern, damit sie sicher sind und ihr von überall auf sie zugreifen könnt. Natürlich könnt ihr festlegen, welche Bilder automatisch hochgeladen werden und welche nicht. Mit eurem Prime-Abo bekommt ihr ohne zusätzliche Kosten unbegrenzten Speicherplatz für Fotos und bis zu 5 GB für Videos.

Was bietet der Amazon Prime Day 2023?

Noch wissen wir nicht genau, was der Amazon Prime Day 2023 bieten wird. Es dürften aber einige Gaming-Highlights dabei sein.

Wie in jedem Jahr wird der Amazon Prime Day auch 2023 wieder tausende Deals exklusiv für Prime-Mitglieder bieten. Was die besten Angebote sein werden, wissen wir natürlich noch nicht. Sicher ist immerhin, dass es zahlreiche Amazon Eigenmarken wie Fire TV Sticks, Echo Smart-Lautsprecher und Kindle Reader günstiger geben wird. Außerdem stehen die Chancen gut, dass diesmal auch die PS5 unter den Angeboten sein wird. Sobald die Deals gestartet sind, werdet ihr sie hier finden:

Außerdem hat Amazon schon einige frühe Vorab-Angebote gestartet. So könnt ihr beispielsweise Amazon Music Unlimited vier Monate und das Hörbuch-Abo Amazon Audible drei Monate kostenlos testen. Daneben gibt es bei Amazon Prime Video Filme und Serien bis zu 50 Prozent günstiger für Prime-Mitglieder. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Mehr interessante Sonderangebote und Neuerscheinungen findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt in diesen Artikeln: