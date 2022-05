Amazon: Horizon Forbidden West (PS4, PS5) bis morgen zum Toppreis im Angebot [Anzeige]

Bei Amazon gibt es gerade den PlayStation-exklusiven Open-World-Hit Horizon Forbidden West günstig im Sonderangebot. Für die PS4-Version zahlt ihr nur noch 39,99 Euro. Amazon ist damit laut Vergleichsplattformen momentan mit deutlichem Abstand der günstigste Anbieter. Das Angebot wurde am Samstagmorgen gestartet und ist laut Produktseite nur bis Sonntag gültig, sofern es nicht sogar schon früher ausverkauft ist. Hier findet ihr den Deal:

Die PS4-Version von Horizon Zero Dawn könnt ihr kostenlos auf die bessere PS5-Fassung upgraden. Auch wenn ihr Horizon Zero Dawn für die PS5 haben wollt, ist das Angebot also ein ganz guter Deal.

Wie gut ist Horizon Forbidden West?

Um es kurz zu machen: Horizon Forbidden West ist ziemlich fantastisch. Im Vergleich zum Vorgänger sind die Kämpfe nochmal spannender und taktisch anspruchsvoller geworden, was unter anderem an den kreativ designten Monstern mit ihren vielfältigen Angriffsmustern liegt. Außerdem ist die Spielwelt nicht nur riesengroß, sondern auch abwechslungsreich und hervorragend in Szenen gesetzt.

Nur bei der Story kann Forbidden West nicht ganz mit Zero Dawn mithalten. Schließlich haben wir schon erfahren, was es mit den alten Ruinen auf sich hat, sodass die Welt nicht mehr so geheimnisvoll wirkt, und die neue Weltuntergangsgeschichte, die Forbidden West erzählt, ist nicht ganz so spannend. Mehr erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test:

Days of Play: Mehr PS4- & PS5-Angebote

Noch bis zum 8. Juni laufen die Days of Play, weswegen ihr nicht nur bei Amazon, sondern auch bei anderen Händlern wie MediaMarkt, Saturn oder Otto derzeit günstige Angebote für PS4 und PS5 findet. Neben vielen reduzierten Spielen könnt ihr beispielweise den Sony DualSense PS5-Controller für nur 49,99€ bekommen. Hier kommt ihr zur Übersicht über die Sales: