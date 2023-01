Amazon Januar-Angebote: Smart-Lautsprecher Echo Dot 3 jetzt zum halben Preis kaufen

Bei Amazon laufen gerade die Januar-Angebote, in denen ihr verschiedene hauseigene Geräte des Händlers günstiger bekommt. Neben verschiedenen Kindle Readern, Blink-Überwachungskameras und dem Echo Show ist unter den Angeboten auch der günstige Smart-Lautsprecher Echo Dot, und zwar sowohl in der kompakten, flach gebauten 3. Generation als auch in der vor wenigen Monaten erschienenen, verbesserten 5. Generation. Die dritte Generation gibt es zum halben Preis, bei der fünften Generation spart ihr immerhin 33 Prozent:

Die Echo Dot Lautsprecher gibt es aber nicht nur einzeln, sondern auch in Bundles mit kompatiblen Smart-Home-Geräten wie der Amazon Smart Plug Steckdose oder der Philips Hue Lampe günstiger. Die Übersicht über alle Januar-Angebote bei Amazon findet ihr hier:

Wozu dienen die Echo Dot Lautsprecher?

Der Amazon Echo Dot ist ein Smart-Lautsprecher, über den ihr euch mit Alexa unterhalten und euch von ihr Fragen beantworten lassen könnt. Daneben könnt ihr ihn auch zur Steuerung vieler kompatibler Smart-Home-Geräte wie den erwähnten Lampen und Steckdosen verwenden oder ganz einfach Musik und Podcasts abspielen. Ihr könnt auch mehrere Echo-Lautsprecher miteinander koppeln, um die Klangqualität zu verbessern oder die Lautsprecher in der Wohnung zu verteilen und synchron laufen zu lassen.

Was unterscheidet die 3. und die 5. Generation?

Für die 3. Generation des Amazon Echo Dot spricht neben dem günstigeren Preis die kompakte Form. Bei der Soundqualität ist er den größeren, kugelförmigen Geräten der 4. und 5. Generation jedoch leicht unterlegen. Gerade die 5. Generation bietet mit ihrem 44-mm-Treiber noch etwas mehr als der Echo Dot 4 mit seinen 41 mm, und zwar vor allem bei den Bässen. Außerdem verfügt der Echo Dot 5 über zusätzliche Sensoren, die ihn die Temperatur messen oder auf leichtes Antippen reagieren lassen. Letzteres kann zum Beispiel dazu dienen, den Wecker leichter auszuschalten.