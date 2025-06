Der Kindle Colorsoft zählt zu den besten E-Readern mit Farbdarstellung – für wen er sich am meisten lohnt

Comic-Fans werden diesen Kindle lieben, denn er kann auch bunte Farben darstellen.

Sommerzeit ist für mich Lesezeit. Was gibt es zur Entspannung Besseres, als sich mit einem guten Buch auf dem Balkon oder in den Park zu setzen und sich in der Geschichte zu verlieren? Wer aber nicht ständig ein schweres Buch durch die Gegend tragen will, der kann zum E-Reader greifen. Und mit dem Kindle Colorsoft trefft ihr eine der besten Entscheidungen im Bereich E-Reader mit Farb-Display.

Für wen ein Kindle mit Farbdisplay sinnvoll ist

Wer auf seinem E-Reader nur "normale" Bücher lesen will, der braucht nicht zwangsläufig einen, der auch Farben darstellen kann. Sicher, Buchcover sehen in Farbe schicker aus als in schwarz-weiß, aber alleine dafür lohnt sich der Aufpreis kaum.

Ein Farbdisplay sieht einfach wesentlich lebendiger aus als bei anderen E-Readern.

Anders sieht es aus, wenn ihr auch Comics, Fotobände oder Bilderbücher lesen wollt. Dann bringen euch der normale Kindle oder der Kindle Paperwhite nicht wirklich weiter, denn Comics liest man ja vor allem wegen der Farbe und den Zeichnungen. Und mit sieben Zoll ist der Kindle Colorsoft auch größer als die Standard-Modelle.

Diese Comics und Graphic Novels lohnen sich mit diesem E-Reader besonders

Eure Auswahl an Comics und Graphic Novels, die ihr mit dem Kindle Colorsoft lesen könnt, ist wirklich gigantisch. Damit ihr nicht überfordert werdet, habe ich drei meiner persönlichen Tipps für euch aufgeschrieben:

Die drei Joker Aus meiner Sicht einer der besten Batman-Comics der letzten Jahre. Auf einmal muss sich die Fledermaus nicht nur mit einem, sondern mit drei Jokern herumschlagen, die alle für einen Teilaspekt der Joker-Persönlichkeit stehen. Ein cleverer Metakommentar und eine tolle Reise in die psychologischen Abgründe des wahrscheinlich bekannteste Schurken der Superhelden-Geschichte.

Ja, richtig gehört, zu dem dystopischen Survival-Shooter gibt es auch eine ganze Comic-Reihe. Sie basiert, genauso wie das Videospiel auch, auf dem Roman von Dmitry Glukhovsky, in denen wir dem Russen Artjom folgen, der sich durch ein durch Atomkrieg zerstörtes Moskau schlagen muss. Heartstopper Zum Schluss will ich euch noch eine Graphic Novel empfehlen, für die sich der Kindle Colorsoft wirklich lohnt: Heartstopper erzählt die süße, queere Liebesstory zwischen Charlie und Nick. Der Erfolg der Serie ist international so groß, dass es auch schon eine Netflix-Adaption gibt. Der erste Band ist sogar in Kindle Unlimited enthalten.