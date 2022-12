Amazon Last Minute Angebot: 55 Zoll 4K-TV mit 120 Hz und Mini-LED zum Bestpreis

Bei Amazon könnt ihr jetzt in den sogenannten Last Minute Angeboten ein paar Fernseher und Beamer von Hisense günstig bekommen. Darunter befindet sich zum Beispiel der hochwertige Hisense U81HQ mit 120 Hz und Mini-LED-Display, den ihr in der Größe 55 Zoll schon für 729€ und damit zum Black-Friday-Preis bekommt. Weder dieses Modell noch die sehr ähnlichen Varianten U8HQ und U87HQ gab es laut Vergleichsplattformen je zuvor günstiger, der momentan zweitgünstigste Preis liegt nach Angaben von Idealo bei 968€. Hier kommt ihr zum Amazon-Deal:

Amazon mach bislang keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Bei ähnlichen Aktionen mit Fernsehern anderer Hersteller in den letzten Wochen waren die besten Modelle oft recht schnell vergriffen. Die Übersicht über die günstigen Hisense-TVs findet ihr hier:

Wie gut ist der 4K-Fernseher Hisense U81HQ?

Tolles Bild: Der Hisense U81HQ ist ein 4K-Fernseher aus 2022 und eine Variante des U8H. Er liegt bei der Bildqualität trotz des relativ moderaten Preises nur knapp unter OLED-TVs. Das Mini-LED-Display sorgt für gutes Local Dimming und dadurch für hohen Kontrast. Zwar sind OLED-TVs in dieser Hinsicht immer noch besser, der Hisense U81H punktet dafür mit einer sehr hohen Spitzenhelligkeit, was der HDR-Darstellung zugute kommt. Wie bei Samsungs QLED-TVs werden zudem Quantum Dots zur Verbesserung der Farbdarstellung eingesetzt. Die TV-Experten von Rtings haben dem Hisense U8H eine Wertung von 8,6 von 10 gegeben, womit er nicht weit vom viel teureren LG OLED C2 (8,9 Punkte) entfernt ist.

Gaming: Der Hisense U81H verfügt über ein 120-Hz-Display und über HDMI 2.1, wodurch mit der PS5 und der Xbox Series X Gaming in 4K mit 120 fps möglich ist. Allerdings gibt es aktuell einen Bug, durch den es bei 4K 120 Hz zu Einbußen bei der Bildqualität wie leicht verschwommenem Text kommen kann. Hisense hat versprochen, das Problem durch ein Software-Update zu beheben. Ansonsten gibt es nicht viel zu kritisieren: ALLM und VRR werden unterstützt, der Input Lag liegt bei gut 15 ms mit 60 Hz und gut 7 ms mit 120 Hz.