Bei Amazon und bei MediaMarkt bekommt ihr derzeit die MicroSD-Speicherkarte SanDisk Ultra mit 200 GB Speicherplatz für 25 Euro. Laut Vergleichsplattformen ist sie derzeit nirgendwo günstiger zu haben. Beide Händler machen keine Angaben dazu, wie lange das Angebot gültig sein wird.

Die SanDisk Ultra ist dank einer Lesegeschwindigkeit von 100 MB/s gut für die Switch geeignet. Die 200 GB Speicherplatz reichen auch für einige aufwendige AAA-Titel. Animal Crossing: New Horizons belegt beispielsweise gerade mal knapp 7 GB, The Legend of Zelda: Breath of the Wild liegt bei circa 14 GB. Worauf ihr beim Kauf einer MicroSD für die Nintendo Switch sonst noch achten solltet, erfahrt ihr in unserer ausführlichen Kaufberatung für Switch-Speicherkarten.

Die Versandkosten betragen bei MediaMarkt 2,99 Euro. Ihr könnt sie allerdings umgehen, wenn ihr euch die Speicherkarte in einen Markt in eurer Nähe liefern lasst und dort selbst abholt. Bei Amazon ist die Lieferung für Prime-Mitglieder kostenlos. Ansonsten zahlt ihr 3 Euro, es sei denn, ihr bestellt noch etwas dazu und erhöht so den Bestellwert auf über 29 Euro.

Bei MediaMarkt laufen derzeit außerdem noch zwei große Rabattaktionen. In den Familientagen gibt es unter anderem 4K-TVs vom Samsung, LG und Hisense günstiger. Im heutigen Tagesangebot könnt ihr dort außerdem den 55 Zoll großen Panasonic TX-55FXW784 im Bundle mit der Soundbar Panasonic SC-HTB 700 für zusammen 1199 Euro bekommen. Zur Übersicht über die Deals der Aktion geht es hier:

Außerdem läuft noch eine Aktion namens "Wieder Preise streichen macht Freude", in der ihr unter anderem reduzierte Smartphones von Xiaomi, Samsung und Huawei findet. In beiden Aktionen gibt es außerdem Laptops und einige Haushaltsgeräte günstiger.

Beide Sales laufen nur noch bis Dienstagmorgen.