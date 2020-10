Als Teil der frühen Black Friday Angebote, die vom 26. Oktober bis zum 19. November auf Amazon laufen, gibt es heute unter anderem Speicherdeals mit Produkten von SanDisk und Western Digital. Darunter befindet sich auch die 256 GB große Micro-SD-Speicherkarte SanDisk Ultra A1, die ihr für 26,99 Euro bekommen könnt. Laut Vergleichsplattformen ist Amazon damit derzeit der günstigste Anbieter. Bei den meisten anderen Händlern kostet sie momentan zwischen 37 und 43 Euro.

SanDisk Ultra Micro SD Speicherkarte (256 GB) für 26,99 Euro

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal gültig ist. Es handelt sich aber nicht um ein Tagesangebot. Falls die Speicherkarte nicht schnell ausverkauft ist, könnte sie also noch einige Tage zu diesem Preis verfügbar sein. Zu Übersicht über die Speicherangebote kommt ihr hier:

Amazon: Zu den Speicherdeals in den frühen Black-Friday-Angeboten

Wie gut ist die SanDisk Ultra für die Switch geeignet?

Die SanDisk Ultra gehört der Speed Class 10 und der UHS Speed U1 an und bietet eine maximale Lesegeschwindigkeit von 100 MB/s. Damit ist sie bestens für den Einsatz in der Switch geeignet, die eine Geschwindigkeit von mindestens 60 MB/s benötigt.

Da Switch-Titel in der Regel nicht sehr viel Speicherplatz verbrauchen, können 256 GB außerdem für eine ganze Menge Spiele reichen. Selbst ein vergleichsweise aufwendiges Action-RPG wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild gibt sich mit circa 14 GB zufrieden. Mehr Infos darüber, worauf ihr beim Kauf einer Micro SD für die Switch achten solltet, erfahrt ihr in unserer Speicherkarten-Kaufberatung für die Nintendo Switch.

SanDisk Ultra Micro SD Speicherkarte (256 GB) für 26,99 Euro

Mehr Angebote bei Amazon

In den frühen Black Friday Angeboten bei Amazon gibt es noch eine ganze Menge weiterer Deals. Beispielsweise könnt ihr einige Laptops von Asus günstiger bekommen. Die Übersicht über die frühen Black Friday Angebote findet ihr hier:

Amazon: Zu den frühen Black Friday Angeboten

Ebenfalls ein interessantes Angebot: Gerade könnt ihr drei Monate Amazon Music Unlimited kostenlos bekommen. Amazon Music Unlimited bietet euch unbegrenzten und kostenlosen Zugang zu Millionen von Songs und lässt sie euch auch herunterladen und offline anhören. Mehr Infos zum Probeabo gibt es hier:

Amazon Music Unlimited: Jetzt drei Monate kostenlos testen