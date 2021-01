Bei Amazon gibt es gerade das Horipad im Sonderangebot 30 Prozent günstiger. Es kostet somit nur noch 16,75 Euro. Beim Horipad handelt es sich um einen offiziell lizenzierten, kabelgebundenen Controller für die Nintendo Switch. Laut Vergleichsplattformen ist Amazon mit dem Angebotspreis derzeit der günstigste Anbieter. Der Deal ist noch knappe zwei Wochen lang gültig, sofern der Controller nicht vorher ausverkauft ist.

Horipad Nintendo Switch Controller statt 23,99€ für 16,75€ bei Amazon

Was bietet das Horipad für Nintendo Switch?

Beim Horipad handelt es sich um eine günstige Alternative zum Nintendo Switch Pro Controller. An den Buttons und Sticks gibt es trotz des niedrigen Preises kaum etwas zu kritisieren, das D-Pad ist dem des Pro Controllers sogar überlegen. Außerdem verfügt das Horipad über einen zusätzlichen Turbo-Button. Mit diesem könnt ihr anderen Buttons die Turbo-Funktion zuweisen, sodass ihr sie gedrückt halten könnt, statt sie mehrmals schnell hintereinander zu drücken.

Auf der anderen Seite müsst ihr euch aber mit einigen Einschränkungen im Vergleich zum Nintendo Switch Pro Controller abfinden. Abgesehen davon, dass das Horipad nur kabelgebunden funktioniert, fehlen auch die Bewegungssteuerung, die Vibrationsfunktion und der NFC-Kontaktpunkt zum Einlesen vom Amiibos. Ob der Controller für euch geeignet ist, hängt also davon ab, wie wichtig euch diese Funktionen sind.

Mehr über das Horipad, den Pro Controller und andere Controller für die Nintendo Switch könnt ihr in unserer Controller-Kaufberatung erfahren:

Nintendo Game & Watch im Angebot

Nintendo-Fans dürfte vielleicht auch interessieren, dass es bei Amazon gerade die Nintendo Game & Watch im Angebot gibt, nämlich für 44,99 Euro statt 58,19 Euro. Die Retro-Konsole, auf der Super Mario Bros. vorinstalliert ist, soll an Nintendos erste Handheld-Konsole aus dem Jahr 1980 erinnern. Abgesehen vom Design hat die neue Game & Watch allerdings nicht allzu viel mit dem Original gemein. So wurden etwa die Bedienelemente komplett überarbeitet und erinnern nun eher an den Game Boy.

