Amazon: Jetzt die Nintendo Switch Lite in schickem Blau günstig im Angebot sichern

Bei Amazon bekommt ihr jetzt die Nintendo Switch Lite in der Farbe Blau im Angebot. Ihr zahlt aktuell nur noch 169€. Gerade für diese Farbe ist das ein wirklich guter Deal, normalerweise findet man eher die weniger beliebten Varianten in Gelb oder Koralle zu günstigen Preisen. Laut Vergleichsplattformen gibt es die Nintendo Switch Lite momentan aber auch in keiner anderen Farbe zu einem so günstigen Preis. Hier kommt ihr zum Angebot:

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist. Da er bereits am Sonntag gestartet wurde, solltet ihr damit rechnen, dass er bald wieder verschwindet.

Was bietet die Nintendo Switch Lite?

Bei der Nintendo Switch Lite handelt es sich um eine günstigere Version der normalen Switch, die nur für die Nutzung als Handheld gedacht ist. Das bedeutet: Die Konsole lässt sich nicht ohne Weiteres an einen Fernseher anschließen und die Controller sind fest mit ihr verbaut. Zwar können Joy-Con Controller auch mit der Switch Lite verwendet werden, ihr müsst sie aber separat dazukaufen. Wie die überarbeitete Version der Nintendo Switch aus 2019 verfügt die Switch Lite über einen effizienteren Prozessor als die ursprüngliche Switch, wodurch der Akku etwas länger hält.

Die Nintendo Switch Lite ist zudem etwas kleiner und handlicher als die normale Switch. An der Leistung und er Qualität des Displays ändert sich dadurch aber nichts im Vergleich zur normalen Switch (die OLED-Version hat natürlich ein besseres Display). Die Auflösung bleibt gleich und Spiele laufen genauso gut oder schlecht wie auf der gewöhnlichen Konsole. Es gibt allerdings eine kleine Zahl von Spielen, die auf der Nintendo Switch Lite nicht funktionieren, da sie ausschließlich für den TV-Modus gedacht sind. Dabei handelt es sich in der Regel um Spiele, die viel Bewegung und den Einsatz der Joy-Con Controller erfordern.