Am 12. Mai 2023 erscheint Zelda: Tears of the Kingdom für die Nintendo Switch. Der Nachfolger vom gefeierten Breath of the Wild setzt die Open World-Formel fort und wird dadurch erneut für viele Spielstunden sorgen.

Manche haben Probleme mit der Nintendo Switch, wenn sie viele Stunden am Stück spielen. Solltet ihr mit Schmerzen in den Händen kämpfen oder schlicht es etwas bequemer haben wollen, gibt es einiges an passendem Zubehör für diese Fälle. Dadurch wird das lange Spielen von Zelda: Tears of the Kingdom ein Kinderspiel.

Zelda: TotK im Angebot Zelda: Tears of the Kingdom schon vor Release im Angebot sichern! von GamePro Deals

Satisfye Zubehör-Set mit Grip

Für alle, die größere Hände haben oder denen die Switch nicht breit genug ist, gibt den Satisfye Grip. In diese Form könnt ihr die Handheld-Variante der Switch inklusive Joy-Cons stecken und verbreitert dadurch die Konsole. Ihr habt dabei einen besseren Halt und erreicht dennoch alle wichtigen Buttons ohne Probleme. Gleichzeitig wird eure Konsole damit etwas geschützt, falls sie doch einmal herunterfällt.

Zum Zubehör-Set gehören in diesem Fall ein passendes Switch-Case, ein vier Thumbstick-Pads und ein USB-Ladekabel.

Bei Amazon hat das Set 4,4 von 5 Sterne von den bisherigen Käufern erhalten. Es kostet dabei 69,90€.

Hori Split Pad Pro Controller für die Switch

Ebenfalls etwas breiter wird die Nintendo Switch durch den speziellen Hori Split Controller. Dieser wird direkt links und rechts an Stelle der Joy-Cons an die Switch angeschlossen. Dadurch liegt die Switch je nach Vorliebe besser in euren Händen als mit den Joy-Cons.

Neben den üblichen Buttons auf der Vorderseite, gibt es auch noch einen Turbomodus. Dabei könnt ihr durch Gedrückthalten einer Taste eine Aktion immer wieder ausführen. "Im Turbo Hold-Modus wird durch einmaliges Drücken einer gewählten Taste diese auch nach dem Loslassen immer wieder schnell ausgeführt.". Das Tempo lässt sich in drei Stufen einstellen.

Auf der Rückseite des Hori Split gibt es außerdem programmierbare Tasten. Derzeit kostet der Hori bei Amazon 45,99€ und ist damit 4€ unter UVP.

Weiteres Zubehör zum Spielen mit der Switch

Nachfolgend listen wir euch noch mehr Zubehör auf, das für einen besseren Halt oder eine bessere Ergonomie beim Spielen mit der Nintendo Switch sorgt.