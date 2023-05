Zelda: Tears of the Kingdom schon vor Release im Angebot sichern!

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom gibt es bei MediaMartk und Saturn schon vor dem Release günstiger.

Am 12. Mai, also an diesem Freitag, erscheint mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom der nächste große Exklusivhit für Nintendo Switch. Bei MediaMarkt und auch bei Saturn könnt ihr das Open-World-Abenteuer schon jetzt zu einem deutlich reduzierten Preis vorbestellen, nämlich für 59,99€ statt 69,99€, und das bei kostenlosem Versand.

MediaMarkt und Saturn machen bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Bei beiden Händlern gibt es übrigens eine Preisgarantie: Falls Tears of the Kingdom bis Freitag nochmal günstiger werden sollte, zahlt ihr also automatisch den günstigeren Preis.

Was bietet Zelda: Tears of the Kingdom?

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist der Nachfolger des 2022 erschienenen Megahits Breath of the Wild. Tears of the Kingdom dürfte dem Vorgänger in vielerlei Hinsicht treu bleiben. Auch diesmal gibt wieder eine große Open World, die mit ihren zahlreichen Geheimnissen zur Erkundung einlädt. Außerdem dürfte das Gameplay die bewährte Mischung aus Kampf und Rätseln bieten. Es gibt aber auch Neuerungen:

Schwebende Inseln: Diesmal erkunden wir nicht nur die Spielwelt auf und unter dem Erdboden, sondern erforschen auch zahlreiche schwebende Inseln. Um diese zu erreichen, stehen uns verschiedene neue Fluggeräte zur Verfügung.

Fahrzeuge selber bauen: Dank seiner neuen Fähigkeiten kann Link nicht nur diese Fluggeräte, sondern auch neue Landfahrzeuge nun selber bauen. Anscheinend werden unserer Kreativität dabei kaum Grenzen gesetzt. In den Trailern waren bereits einige kreative Vehikel zu sehen, beispielsweise ein turmhohes, mit Armen ausgestattetes Gefährt auf Rädern.

Apokalyptische Katastrophe: Über die Story von Tears of the Kingdom ist noch nicht allzu viel bekannt, aber Link bekommt es wohl mit den Folgen einer großen Katastrophe namens „der Kataklysmus“ zu tun. Nach den Trailern zu urteilen, hat diese wohl Teile der Spielwelt in eine postapokalyptische Einöde mit einem ungewohnt düsteren Look verwandelt.

