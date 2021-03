Am kommenden Montag starten bei Amazon die Oster-Angebote. Bis zum 31. März soll es Produkte aus sämtlichen Kategorien günstiger geben, also auch aus dem Gaming-Bereich. Dabei wird es Tagesangebote geben, die immer um Mitternacht beginnen und genau vierundzwanzig Stunden gültig sind. Jeden Tag ab 6 Uhr morgens sollen zudem Blitzangebote an den Start gehen, die immer nur für einige Stunden gültig sein werden. Alle Deals werdet ihr hier auf Amazons normaler Angebotsübersicht finden:

Amazon: Zur Übersicht über die Angebote

Falls ihr euch nicht durch die ganze Liste der Angebote durchwühlen wollt, sondern lediglich wissen möchtet, was es im Gaming- oder auch im Elektronikbereich günstiger gibt, dürftet ihr hier fündig werden:

Natürlich könnten die besten Deals auch schon vor Ablauf der zeitlichen Begrenzung vergriffen sein. Hier haben Prime-Mitglieder einen Vorteil, weil sie schon 30 Minuten früher auf die Angebote zugreifen können als alle anderen. Falls ihr noch kein Prime-Abo habt, aber sichergehen wollt, dass ihr nicht zu spät kommt, könnt ihr eine kostenlose 30-tägige Testmitgliedschaft abschließen. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen

Aktuelle Angebote: Ubisoft-Spiele reduziert

Obwohl die Oster-Angebote noch nicht begonnen haben, gibt es auch jetzt schon ein paar interessante Deals bei Amazon. Zum Beispiel bekommt ihr gerade Assassin's Creed Valhalla für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series zum halben Preis, also für 34,99 Euro statt 69,99 Euro. Allerdings müsst ihr hier noch 5 Euro für den Versand einberechnen, weil das Spiel erst ab 18 freigegeben ist.

Assassin's Creed Valhalla (PS4, PS5, Xbox One & Series) für 34,99€ + Versand

Falls ihr bereits eine PS5 besitzt, könnt ihr außerdem Watch Dogs: Legion für 19,99 Euro bekommen. Die Version für Xbox One und Xbox Series war kurzzeitig sogar für 16,99 Euro bestellbar, ist momentan jedoch ausverkauft. Die PS4-Version gibt es leider nicht im Angebot.

Watch Dogs: Legion für 19,99€ (PS5) oder 16,99€ (Xbox One & Xbox Series)