Amazon Philips Sale: 55 Zoll OLED TV mit Ambilight und 120Hz jetzt zum Toppreis sichern

Bei Amazon läuft gerade die Philips Brand Week, während der ihr unter anderem Kopfhörer, Soundsysteme und eine stattliche Auswahl an 4K-Fernsehern günstiger bekommt. Eines der Highlights ist der 4K Smart TV Philips OLED707. Mit einem Preis von 999€ bei 55 Zoll ist Amazon hier laut Vergleichsplattformen ohnehin schon am günstigsten. Ihr bekommt aber sogar noch eine 240 Watt Soundbar geschenkt dazu, deren Einzelpreis gerade bei 204,95€ liegt.

Die Aktion läuft theoretisch noch bis zum 11. Juni, also bis Sonntag. Es könnte aber natürlich passieren, dass die besten Angebote schon vorher ausverkauft sind.

Neben dem Philips OLED707 findet ihr noch viele weitere Fernseher in der Philips Brand Week, darunter Low-Budget-TVs ebenso wie der noch hochwertigere Philips OLED807. Dieser Link bringt euch zur Übersicht:

Was bietet der Philips OLED707 4K Smart TV?

Das Ambilight-Feature macht vor allem in dunklen Umgebungen einiges her.

Tolles Bild: Der Philips OLED707 bietet die hohe Bildqualität, die ihr von einem OLED-Fernseher erwarten könnt. Das perfekte Schwarz sorgt für unendlich hohen Kontrast und eine hervorragende Darstellung von Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen. Mit dem teureren Philips OLED807 kann er unter anderem wegen der geringeren Spitzenhelligkeit zwar nicht ganz mithalten, riesig ist der Unterschied aber nicht.

Ambilight: Eines der spektakulärsten Features des Philips OLED707 ist das Philips-exklusive Ambilight. Dabei wird die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet, was nicht nur für passende Lichtstimmung sorgt, sondern den Bildschirm auch noch größer erscheinen lässt. Vor allem in dunklen Räumen wirkt Ambilight sehr beeindruckend.

Gut fürs Gaming mit PS5: Der Philips OLED707 ist ein guter Gaming-Fernseher. Er verfügt über ein 120Hz-Display und über zwei HDMI-2.1-Anschlüssen, wodurch mit der PS5 und der Xbox Series X bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich sind. Der Input Lag liegt mit 120Hz bei sehr niedrigen 6 ms. Durch ALLM schaltet der Fernseher automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz.

