Mit der Popcorn-Woche bietet Amazon den Film- und Serien-Fans unter euch einige interessante Angebote an. Neben zwei Philips OLED 4K TVs zum Bestpreis und Prime Video Filmen zum Leihen für 99 Cent, gibt es bei Amazon auch noch viele Blu-rays günstiger. Das wohl beste Angebot ist dabei die Möglichkeit 10 Blu-rays zu kaufen und nur 50 Euro bezahlen zu müssen.



Die Amazon Popcorn-Woche läuft bis zum 23. Februar und bietet täglich neue Angebote.

Alle Angebote der Amazon Popcorn-Woche

10 Blu-rays kaufen, 50 Euro zahlen

So funktioniert das Angebot: Aus über 2.000 Blu-rays könnt ihr euch 10 aussuchen und müsst für diese insgesamt nur 50 Euro bezahlen. Somit kostet euch ein Film also fünf Euro. Wichtig ist, dass ihr Blu-rays aus der Aktionsseite nehmt und diese von Amazon verkauft und versandt werden. Legt einfach 10 Blu-rays in euren Warenkorb und an der Kasse wird der Preis automatisch auf 50 Euro angepasst.



Die Ersparnis hängt natürlich von eurer Auswahl ab. Mit Filmen im Bereich von neun Euro könnt ihr insgesamt durch das Angebot bis zu 40 Euro sparen.



So könnte die Filmauswahl aussehen: Wir haben euch einmal 10 mögliche Blu-rays zusammengestellt. Bei dieser Auswahl würdet ihr zum Beispiel 37,53 Euro im Vergleich zu den Einzelpreisen sparen.

10 Blu-rays für 50 Euro kaufen

Bis zu 33% Rabatt auf Kinohits und Spider-Man

Kinohits und Spider-Man günstiger: Im Angebot der Popcorn-Woche von Amazon bekommt ihr weitere Blu-rays günstiger. Allen voran einige Kinohits wie Ghostbusters, Blade Runner, Und täglich grüßt das Murmeltier und Venom.



Des Weiteren sind alle Spider-Man-Filme im Angebot. Darunter auch der sehr erfolgreiche Spider-Man: A New Universe.

Kinohits im Angebot

Spider-Man-Filme im Angebot