Am zweiten Tag des Amazon Prime Day sind noch einmal neue Angebote dazugekommen, andere sind dafür abgelaufen oder inzwischen ausverkauft. In diesem Artikel haben wir euch zehn der interessantesten Angebote herausgesucht, die aktuell verfügbar sind (was sich allerdings schnell ändern kann). Die Deals des Amazon Prime Day sind nur für Prime-Mitglieder verfügbar und enden spätestens um Mitternacht. Die Übersicht über die Aktion findet ihr hier:

Nintendo Switch Lite ab 157,92€

Die Nintendo Switch Lite ist mit einem Preis von 174,99 in die Prime-Day-Angebote gestartet, dieser wurde aber später noch weiter reduziert. Inzwischen ist die Handheld-Konsole je nach Farbe zu Preisen ab sehr günstigen 157,92 Euro zu haben.

Nintendo Switch Lite ab 157,92€ bei Amazon

Ring Fit Adventure für 56,99€

Das Switch-exklusive Fitnessspiel Ring Fit Adventure ist so begehrt, dass es schon gestern zu den Gaming-Topsellern auf Amazon zählte, obwohl es da noch gar nicht reduziert war. Jetzt bekommen es Prime-Mitglieder für 56,99€ im Angebot. Wer noch keine Nintendo Switch hat, kann es sich im Bundle mit der Konsole für 359,99 Euro holen.

Ring Fit Adventure für 56,99€ (UVP: 89,99€) bei Amazon

Bundles mit Sony DualSense Controller (PS5)

Den PS5-Controller Sony DualSense gibt es in verschiedenen Bundles im Angebot, sowohl mit Spielen als auch mit der offiziellen Ladestation und dem Gaming-Headset Sony Pulse 3D. Letzteres ist auch deshalb interessant, weil das Pulse 3D lange Zeit ausverkauft und fast so schwer zu bekommen war wie die PS5 selbst. Hier die Übersicht:

HyperX Cloud II Gaming-Headset

Amazon hat zum Prime Day eine ganze Menge reduzierte Gaming-Headsets zu bieten. Eines der besten Angebote ist das beliebte HyperX Cloud II. Es handelt sich dabei um ein kabelgebundenes Headset, das mit allen aktuellen Konsolen kompatibel ist. Mit einem Preis von 51,29 Euro ist Amazon derzeit der günstigste Anbieter.

HyperX Cloud II Gaming-Headset für 51,29€ (UVP: 99,99€) bei Amazon

Einen Überblick über weitere günstige Gaming-Headsets findet ihr hier:

Amazon Fire TV Stick 4K für 28,99€

Der Amazon Fire TV Stick ist ein nützliches Gerät für alle, die mit dem App-Support ihres Smart-TVs nicht zufrieden sind. Er wird außerdem mit einer Sprachfernbedienung geliefert, die Unterhaltungen mit Alexa ermöglicht. Vor allem die 4K-Version ist zum Prime Day stark reduziert, sie kostet nur noch 28,99 Euro statt 59,99 Euro.

Amazon Fire TV Stick 4K statt 59,99€ für 28,99€

Auch viele andere Amazon-Eigenmarken wie Echo-Lautsprecher, Fire Tablets, Kindle Reader oder den Fire TV Cube gibt es im Angebot. Hier geht's zur Übersicht:

Amazon Prime Day: Eigenmarken im Angebot

Samsung Galaxy S20 FE 5G für 499€

Der momentane Topseller unter den Smartphones ist das Samsung Galaxy S20 FE, das vor allem in der 5G-Variante beliebt ist. Mit einem Preis von 499 Euro ist Amazon laut Vergleichsplattformen derzeit mit deutlichem Abstand der günstigste Anbieter. Zum Vergleich: Bei MediaMarkt liegt der Preis derzeit bei 725 Euro.

Samsung Galaxy S20 FE 5G für 499 Euro (UVP: 749€) bei Amazon

Philips PUS7805 4K-TV mit Ambilight

Der mit Ambilight ausgestattete 4K-Fernseher Philips PUS7805 ist eines der günstigsten TV-Angebote des Amazon Prime Day und genau deswegen leider schon größtenteils ausverkauft. Übrig sind noch die Versionen in 58 und 75 Zoll, die ihr für 499 Euro bzw. 880,01 Euro bekommt. Beide gibt es laut Verlgeichsplattformen gerade nirgendwo sonst so günstig.

Hisense AE7000F 4K-Fernseher ab 279 Euro

Den 4K-Fernseher Hisense AE7000F bekommt ihr in verschiedenen Größen günstiger, die kleinste Version gibt es aktuell schon für 279 Euro. Damit ist der Preis seit dem Start des Prime Day sogar noch weiter gesunken. Der Hisense AE7000F bietet ein VA-Display mit hohem Kontrast und ist mit einem Input Lag von unter 20 ms gut als Gaming-Fernseher geeignet. Der App-Support ist hingegen mittelmäßig, aber hier kann man ja mit einem Amazon Fire TV Stick nachbessern.

Hisense AE7000F 4K-Fernseher ab 279€ bei Amazon

LG OLED B1 mit HDMI 2.1 zum Bestpreis

Wenn ihr höhere Ansprüche an die Bildqualität habt, dann ist der LG OLED B1 vielleicht das Richtige für euch. Dieser liefert dank OLED-Technik perfektes Schwarz und unendlich hohen Kontrast. Durch den niedrigen Input Lag und die beiden HDMI-2.1-Anschlüsse ist er auch sehr gut als Gaming-Fernseher geeignet. Mit einem Preis von 1.139,05 Euro für die 55-Zoll-Version ist Amazon laut Vergleichsplattformen mit deutlichem Abstand der günstigste Anbieter, noch günstiger hat es das erst im April erschienene Modell bislang noch nicht gegeben.

LG OLED B1 (4K, 55 Zoll, HDMI 2.1) für 1.139,05 (UVP: 1.799€)

Miitopia (Nintendo Switch) für 34,28€

Mit Miitopia gehört neben Ring Fit Adventure noch ein weiteres Switch-Spiel zu den Top-Angeboten des Prime Day. Der erst vor einem Monat erschienene Exklusivtitel ist von 59,99 Euro auf 34,28 Euro reduziert.

Miitopia (Nintendo Switch) statt 59,99€ für 34,28€ bei Amazon

Auch sonst werden Nintendo-Fans in diesem Prime Day gut bedient, es gibt noch eine ganze Reihe weiterer aktueller Switch-Spiele im Angebot. Eine Übersicht haben wir euch hier zusammengestellt:

