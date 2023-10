Amazon Prime Day Highlight: Den Echo Dot 5 Smart-Lautsprecher gibt’s schon vorab zum Toppreis!

In den frühen Angeboten zum 2. Amazon Prime Day gibt's jetzt den Smart-Lautsprecher Echo Dot 5 zum Toppreis.

Am 10. und 11. Oktober läuft unter dem Namen „Prime Deal Days“ der zweite Amazon Prime Day 2023 mit tausenden Deals exklusiv für Prime-Mitglieder. Schon gut eine Woche vorher hat Amazon nun erste Vorab-Angebote gestartet, darunter die Echo Smart-Lautsprecher. Den beliebten Echo Dot der 5. Generation gibt es beispielsweise stolze 66 Prozent günstiger. Er kostet damit nur noch schlappe 21,99€ statt 64,99€:

Der Echo Dot 5 ist auch noch in der Version mit Uhr und der Kids-Variante reduziert. Daneben gibt es noch weitere Echo-Lautsprecher im Sonderangebot, beispielsweise den noch günstigeren Echo Pop, den ihr schon für 17,99€ (UVP: 54,99€) bekommen könnt. Wer zum Ton auch gern ein Bild hätte, kann zum Echo Show greifen, und wer Sound auf dem höchsten Niveau will, bekommt den Echo Studio günstiger. Hier eine Auswahl:

Mehr über den zweiten Amazon Prime Day und die frühen Angebote erfahrt ihr hier:

Was können die Amazon Echo Smart-Lautsprecher?

Mit den Amazon Echo-Lautsprechern könnt ihr nicht nur Musik, Podcasts und Hörspiele anhören, sondern euch auch mit Alexa unterhalten und euch von ihr Fragen beantworten lassen oder ihr Befehle erteilen. Dazu gehört auch die Steuerung der verschiedensten Smart-Home-Geräte, von der Beleuchtung bis zum Fernseher. Je nach Modell gibt es noch verschiedene kleinere und größere Zusatz-Features wie eine Wecker-Funktion.

Was bietet der Echo Dot 5?

Der Echo Dot 5 Smart-Lautsprecher bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

In der breiten Auswahl an Echo-Lautsprechern stellt der Echo Dot der 5. Generation den perfekten Preis-Leistungs-Kompromiss. Obwohl er so günstig ist, liefert er eine gute Qualität und so ziemlich alle Features, die man von einem Smart-Lautsprecher heutzutage erwarten kann. Im Vergleich zum Echo Pop bietet er den besseren Sound und ein paar Extras wie einen Temperatursensor für die Kopplung mit Klima- und Heizungsanlagen. Den Aufpreis von nur 4€ ist das unserer Meinung nach allemal wert.

Natürlich werden wir euch weiterhin über den 2. Amazon Prime Day 2023 und die besten Angebote auf dem Laufenden halten. Aktuelle News zum großen Sale findet ihr auf unserer Prime Day-Übersicht oder direkt hier: