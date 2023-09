Start des 2. Amazon Prime Day 2023: Diesen Tag solltet ihr euch rot im Kalender anstreichen

Der 2. Amazon Prime Day 2023, der im Oktober unter dem Titel "Prime Deal Days" läuft, hat ein Startdatum.

Endlich ist das Datum bekannt: Am 10. und 11. Oktober findet der 2. Amazon Prime Day 2023 statt und wird aller Wahrscheinlichkeit nach wieder tausende günstige Sonderangebote aus den verschiedensten Bereichen bringen. Vermutlich wird es pünktlich um Mitternacht losgehen, so war es zumindest stets in der Vergangenheit. Sobald die Deals gestartet sind, werdet ihr sie hier finden können:

Wie Amazon bereits im August angekündigt hat, wird der große Sale den Namen “Prime Deal Days“ tragen. Die Angebote werden auch diesmal wieder exklusiv für Prime-Mitglieder verfügbar sein, wie üblich bei Prime Days.

Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen

Falls ihr noch kein Prime-Abo habt, könnt ihr das leicht mit einer 30-tägigen kostenlosen Testmitgliedschaft ändern. Durch diese könnt ihr nicht nur die Angebote des 2. Prime Days nutzen, sondern von zahlreichen weiteren Vorteilen profitieren. Zum Beispiel bekommt ihr Zugriff auf ihr tausende Filmen und Serien mit Prime Video, monatliche Gratis-Spiele mit Prime Gaming und kostenlosen Premium-Versand.

Außerdem überträgt Amazon auch diese Saison wieder live und exklusiv ausgewählte Spiele der UEFA Champions League, zum Beispiel das Match zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund am 19. September oder FC Kopenhagen gegen FC Bayern München am 3. Oktober.

Was werden die besten Deals am 2. Amazon Prime Day?

Über die Angebote des 2. Amazon Prime Days ist noch nichts bekannt, der Fire TV Stick dürfte aber höchstwahrscheinlich mit dabei sein.

Amazon hat bislang noch keine Infos zu den Angeboten herausgegeben, aber wir gehen schwer davon aus, dass wie immer am Prime Day Eigenmarken wie der Fire TV Stick oder Smart-Lautsprecher Echo Dot 5 unter den Angeboten sein werden. Vermutlich wir es auch Fernseher wie den neuen LG OLED B39 und Amazons hauseigene 4K-TVs günstiger geben.

Im Gaming-Bereich hoffen wir ebenfalls auf gute Deals, diese sind aber schwer vorherzusagen. Einige Controller und Headsets werden höchstwahrscheinlich dabei sein, aber ob auch große und aktuelle Spiele-Hits wie Starfield und Zelda: Tears of the Kingdom oder seltene Hardware wie PSVR2 reduziert sein werden, ist weniger sicher. In diesen Artikeln erklären wir euch genauer, was ihr erwarten könnt: