Anime-Boxen im Angebot beim Amazon Prime Day 2024: Diese Blu-rays zu Dragon Ball, Sailor Moon und mehr lohnen sich besonders

Neben One Piece sind auch Boxen zu Sailor Moon im Angebot.

Diese Woche findet auf GamePro nicht nur die Retro-Anime-Themenwoche statt, auch Amazon weiß um die Beliebtheit alter Serien wie Dragon Ball, Digimon, Sailor Moon oder Die Kickers. Entsprechend könnt ihr die Tage nicht nur viele spannende Artikel bei uns zu Kult-Animes lesen, sondern dank des Prime Day am 16. und 17. Juli auch ordentlich Geld beim Kauf von DVDs und Blu-rays.

Daher wollen wir diese Gelegenheit nutzen, um euch im Folgenden ein paar Highlights vorzustellen. Die Angebote umfassen dabei sowohl Filme als auch Serien zu neuen wie alten Animes, aber auch animartigen Produktionen.

Mehr zur Retro-Anime-Themenwoche erfahrt ihr hier:

Dragon Ball Z

1:49 Dragon Ball Z: Das Intro zu Du wirst unbesiegbar sein

Genre: Action, Sci-Fi, Shonen, Comedy

Action, Sci-Fi, Shonen, Comedy Sprache: Deutsch, Japanisch

Deutsch, Japanisch FSK: ab 12 Jahren

Auf die Ursprungsserie Dragon Ball, in der wir den noch kleinen Son Goku begleiten, erleben wir in der Z-Serie, wie er als junger Mann und Vater hart trainiert und die Welt rettet. Den Anfang macht da Dragonball Z - TV-Serie - Box 1 [Blu-ray].

Zu Beginn der Z-Saga bedeutet das für Son Goku, dass er sich einem fremden Besucher aus dem All stellen muss, der ihm seine unschöne Wahrheit offenbart: Son Goku ist kein Mensch, sondern ein Saiyajin, der als Kind auf die Erde geschickt wurde, um sie zu erobern.

Noch mehr Dragon Ball im Angebot: Abgesehen von der ersten Dragon Ball Z Box sind noch weitere während des Prime Days im Angebot. Und auch die Originalserie Dragon Ball sowie zu Dragon Ball Super gibt es vergünstigte DVDs und Blu-rays, die wir euch am Ende des Artikels aufgelistet haben.

Sailor Moon

1:29 Sailor Moon - Tanzt zum fetzigen Soundtrack von Sag das Zauberwort

Genre: Fantasy, Romantik, Action

Fantasy, Romantik, Action Sprache: Deutsch, Japanisch

Deutsch, Japanisch FSK: ab 12 Jahren

Der Magical Girl-Anime fand in den 1990er Jahren vor allem bei weiblichen Zuschauern Anklang, hat sich aber auch darüber hinaus seinen Kult-Status mehr als verdient. Mit Sailor Moon - Staffel 1 - Gesamtausgabe können wir sowohl auf DVD als auch Blu-ray noch einmal hautnah miterleben, wie die Sailor Kriegerinnen für Liebe und Gerechtigkeit kämpfen.

Möglich wird das, weil Usagi Tsukino und ein paar andere Schülerinnen magische Kräfte erhalten, nachdem sie auf die sprechende Katze Luna trifft. Die offenbart ihr ihr Schicksal als Sailor Moon, deren Aufgabe es ist, die Mondprinzessin zu finden und so den Untergang der Galaxie zu verhindern.

Noch mehr Sailor Moon im Angebot: Neben der ersten Staffel sind auch Staffel 2, 3 und 4 bei Amazon im Angebot.

One Piece Vol. 1

Genre: Action, Shonen

Action, Shonen Sprache: Deutsch, Japanisch

Deutsch, Japanisch FSK: ab 12 Jahren

One Piece ist mehr als nur ein weltweit beliebter Manga und Anime, er ist ein Phänomen! Der Kult hinter den Abenteuern der Strohhutbande ist so groß, dass selbst Netflix dem Anime ein Remake spendieren will und aktuell die zweite Staffel der Live-Action-Adaption dreht.

Die erste Staffel von Netflix' Umsetzung umfasst mit der East Blue Saga die Anfänge des Piraten-Epos, in der Ruffy sich auf macht, König der Piraten zu werden und das sagenumwobene One Piece zu finden. Dabei trifft er auf seine ersten Crewmitglieder Zorro, Nami, Lysop und Sanji. Mit One Piece - TV Serie - Vol. 1 können wir die originale Anime-Umsetzung auch auf DVD oder Blu-ray erleben.

Noch mehr One Piecel im Angebot: Neben Volume 1 sind während des Prime Days noch einige weitere Volumes als DVD und Blu-Ray im Angebot, die wir euch am Ende des Artikels aufgelistet haben.

Die Kickers

1:29 Die Kickers: Das erste Intro im Video

Genre: Sport

Sport Sprache: Deutsch, Japanisch

Deutsch, Japanisch FSK: ab 0 Jahren

Die Kickers (Ganbare! Kickers) zählt zu den absoluten Retro-Animes, die viele von uns nachmittags im TV verfolgt haben. Hier gibt es mit Kickers - Gesamtausgabe + OVA [Blu-ray] entsprechend die volle Nostalgie-Bombe.

In den leider nur 26 Folgen erleben wir, wie der leidenschaftliche Fußballer Gregor in eine neue Stadt zieht und sich der Schulmannschaft anschließt – nur um feststellen zu müssen, dass diese einen miesen ruf haben, weil sie immer verlieren. Das macht ihm aber überhaupt nichts aus. Im Gegenteil: Gregor motiviert mehr und mehr seine Mitschüler und baut so die Mannschaft zu einem funktionierenden Team auf, während der Alltag ab und an dazwischenfunkt.

Death Note

1:27 Death Note: Light Yagami stellt mit dem Notizbuch des Todes die Welt auf den Kopf

Genre: Thriller,

Thriller, Sprache: Deutsch, Japanisch

Deutsch, Japanisch FSK: ab 12 Jahren

Die preisgekrönte Anime-Serie Death Note ist durchaus anspruchsvoll und morbide, aber auch packend und intelligent geschrieben. Mit der Death Note - Box 1 Blu-ray könnt ihr daher nichts falsch machen und den modernen Klassiker nachholen oder erneut genießen.

Es ist spannend mit anzusehen, wie der hochbegabte Schüler Light Yagami das mysteriöses Notizbuch des Shinigami Ryuk findet und immer tiefer in ein tödliches Machtspiel abdriftet, als er feststellt, dass er nur durch das Eintragen eines Namen diejenige Person töten kann. Eigentlich will er damit die Welt verbessern, aber natürlich bleibt das nicht unbemerkt. Ein Katz-und-Mausspiel mit Interpol und dem berüchtigten Privatermitler L entbrennt.

Heidi

1:19 Das Jodeln aus dem Intro von Heidi bringt uns zurück in unbeschwerte Kindheitstage

Genre: Drama, Kinder/Jugend

Drama, Kinder/Jugend Sprache: Deutsch

Deutsch FSK: ab 0 Jahren

Auch wenn es das Setting der Schweizer Berge und der weiche Stil weniger vermuten lassen: Heidi ist eine japanische Produktion und zählt vor allem im deutschsprachigen Raum zu den wohl kultigsten Animes überhaupt.

Die Heidi (Klassik) - TV-Serien Komplettbox [8 DVDs] liefert uns die komplette Geschichte des jungen Waisenmädchens Heidi, die bei ihrem menschenscheuen Großvater in den Berge aufwächst und in 52 Folgen viele Abenteuer erlebt.

Makoto Shinkai Collection

Genre: Coming-of-Age, Drama, Romantik, Fantasy

Coming-of-Age, Drama, Romantik, Fantasy Sprache: Deutsch, Japanisch

Deutsch, Japanisch FSK: ab 12 Jahren

Der japanische Regisseur Makoto Shinkai machte vor allem in den letzten Jahren mit seinen emotionalen und wunderschönen Filmen auf sich Aufmerksam – allen voran mit Your Name (Kimi no Na wa), eine Coming-of-Age-Story rund um zwei körpertauschende Teenager, die sogar in Deutschland für große Wellen sorgte.

Mit der Makoto Shinkai Collection (Special Edition exklusiv Amazon) [Blu-ray] könnt ihr auch seine anderen Werke genießen:

Voices Of A Distant Star (2022)

(2022) The Place Promised In Our Early Days (2004)

(2004) 5 Centimeters Per Second (2007)

(2007) Children Who Chase Lost Voice (2011)

(2011) The Garden Of Words (2013)

(2013) Your Name (2016)

(2016) Weathering With You (2019)

Suzume, der aktuelle Anime von Makoto Shinkai, ist in der Collection nicht enthalten. Die DVD und Blu-ray zum Film ist aber ebenfalls im Angebot.

Weitere Anime-Empfehlungen

Sind Serien und Filme für euch dabei, die ihr euch auf DVD oder Blu-ray holt? Falls ja, welche und warum? Und habt ihr vielleicht noch andere gute Prime Day-Angebote zu Animes gefunden, die ihr mit uns teilen könnt? Dann schreibt sie gerne in die Kommentare.