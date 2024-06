Bald ist Amazon Prime Day 2024: Das könnten die besten Nintendo Switch-Angebote werden!

Auch 2024 dürfte der Amazon Prime Day wieder eine ganze Reihe von Schnäppchen rund um die Nintendo Switch bieten.

Auch 2024 wird es wieder einen Amazon Prime Day mit tausenden günstigen Sonderangeboten exklusiv für Prime-Mitglieder geben. Vermutlich wird dieser wie im Vorjahr Mitte Juli stattfinden, wir müssen also nur noch wenige Wochen warten. Hier werdet ihr die Deals finden, sobald sie gestartet sind:

Weil die besten Angebote am Prime Day oft sehr schnell ausverkauft sind, sollte man sich am besten schon vorher Gedanken darüber machen, auf welche Produkte man achten will. Damit ihr nichts verpasst, verschaffen wir euch hier schon mal einen Überblick über die besten Angebote rund um die Nintendo Switch, mit denen ihr rechnen könnt:

Switch-Konsolen: Die Zeit für günstige Angebote ist reif!

So langsam wäre es an de Zeit, dass es die Nintendo Switch OLED bei Amazon mal wieder richtig günstig gibt.

Dass es die Nintendo Switch mal so richtig günstig bei Amazon gab, ist schon eine Weile her, sodass es langsam mal wieder an der Zeit wäre für gute Deals. Das gilt desto mehr, da die aktuelle Generation der Nintendo-Konsolen sich langsam dem Ende zuneigt. Gut möglich, dass sich Amazon die Angebote für den Prime Day aufgehoben hat. Ihr solltet deshalb sowohl die normale Nintendo Switch als auch die Nintendo Switch OLED im Auge behalten:

Switch-Spiele: Welcher Exklusivhit ist diesmal günstig?

Paper Mario: Die Legende vom Äonentor ist einer der Top-Kandidaten für günstige Switch-Spiele am Amazon Prime Day 2024.

Zum Prime Day haut Amazon in der Regel zumindest ein paar Spiele für Nintendo Switch günstig raus. Oft sind darunter ein oder zwei noch recht aktuelle First-Party-Titel. Letztes Jahr war beispielsweise The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dabei, im Jahr davor waren es etwas kleinere Titel wie Mario Strikers: Battle League Football. 2024 wären beispielsweise diese Spiele mögliche Kandidaten:

Wenn ihr sichergehen wollt, dass ihr den besten Spiele-Deal nicht verpasst, dann schaut am Prime Day am besten mal auf der Liste der Switch-Bestseller vorbei. Die Top-Angebote werden dort sicherlich sehr schnell nach oben gespült:

Switch-Controller: Wird es die Joy-Cons und den Pro Controller günstig geben?

Ob es den Nintendo Switch Pro Controller im Angebot geben wird, ist schwer zu sagen, aber günstige Alternativen wird der Amazon Prime Day 2024 sicherlich bieten.

Ob es den Nintendo Switch Pro Controller oder gar die Joy-Con Controller am Amazon Prime Day günstiger geben wird, ist fraglich. Im letzten Jahr waren die Original-Gamepads von Nintendo jedenfalls nicht mit dabei.

Preisgünstige Alternativen von Drittherstellern hingegen waren bislang noch immer unter den Prime Day-Angeboten. Gerade dann, wenn ihr nach einem günstigen Zweitcontroller für den lokalen Multiplayer sucht, solltet ihr daher die Augen offen halten:

Mehr Speicher für die Switch: microSD-Speicherkarten günstig abstauben

Die SanDisk Ultra gehört zu den preiswertesten microSD-Speicherkarten, die gut für die Nintendo Switch geeignet sind.

Wenn es eine Sache gibt, bei der wir uns absolut sicher sind, dann ist es diese: Es wird am Amazon Prime Day günstige microSD-Speicherkarten geben, die mit Nintendo Switch kompatibel sind. Das war schon immer so und wird auch immer so sein, solange es Switch-Konsolen und microSDs gibt. Unter den microSDs mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis für Nintendo Switch ist zumeist die eine oder andere Version der SanDisk Ultra:

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht werden wir euch am Amazon Prime Day stets über die besten Deals auf dem Laufenden halten. Schon jetzt findet ihr dort viele spannende Angebote. Hier ein paar Beispiele: