Amazon Prime Day 2024: Das könnten die besten Xbox-Angebote zum Start des Mega-Sales werden

Am Amazon Prime Day 2024 könnten ein paar tolle Schnäppchen rund um die Xbox Series auf euch warten. Worauf ihr hoffen könnt, erfahrt ihr hier.

Am 16. und 17. Juli findet der Amazon Prime Day 2024 statt: 48 Stunden lang wird es tausende Sonderangebote aus den verschiedensten Bereichen geben, die in der Regel nur für Prime-Mitglieder verfügbar sind. Da die besten Schnäppchen oft schnell ausverkauft sind, empfiehlt es sich, sich vorab schon mal Gedanken zu machen, was man haben möchte, und dann direkt zum Start um Mitternacht zuzuschlagen. Hier findet ihr die Deals, sobald es losgeht:

Damit ihr nichts verpasst, geben wir euch schon mal ein paar Tipps, welche Top-Angebote euch erwarten könnten, wobei wir uns in diesem Artikel ganz auf Deals rund um die Xbox konzentrieren:

Xbox Series X & S: Gute Chancen dank neuer Konsolen

Die Chancen auf günstige Xbox-Konsolen zum Amazon Prime Day 2024 stehen gut. Die Frage ist aber, welche Version der Konsole es günstiger geben wird.

Die Chancen, dass es am Prime Day 2024 die Xbox Series in der einen oder anderen Variante günstiger geben wird, stehen recht gut. Erstens sind die letzten richtig günstigen Deals schon ein paar Monate her, weshalb es langsam mal wieder an der Zeit wäre.

Zweitens hat Microsoft vor kurzem neue Xbox-Konsolen angekündigt und auch wenn es sich dabei nur um Varianten mit verschiedenen Speichergrößen sowie mit und ohne Disc-Laufwerk handelt, könnte das Amazon dennoch dazu bewegen, langsam mal mit den Restbeständen der alten Modelle aufzuräumen. Ob es allerdings die Xbox Series X oder doch die Series S sein wird, die es günstiger gibt, wird sich erst noch zeigen müssen.

Xbox Controller: Die Originale oder nur Third Party?

Ob der Microsoft Xbox Controller unter den Angeboten sein wird, ist schwer zu sagen, aber der eine oder andere Konkurrent wird am Prime Day 2024 sicherlich dabei sein.

Dass es die originalen Xbox Controller von Microsoft am Prime Day günstiger gibt, wäre nicht ungewöhnlich. Falls die Standard-Version nicht unter den Angeboten sein sollte, ist es vielleicht eine der beiden Elite-Versionen:

Fast schon sicher ist allerdings, dass es den einen oder anderen Xbox Controller von Drittanbietern günstiger geben wird, denn das war bislang noch fast immer bei solchen großen Amazon-Sales der Fall. Welche der vielen verschiedenen Modelle es diesmal treffen wird, können wir aber nicht vorhersagen. Deshalb solltet ihr euch am Prime Day am besten hier umsehen:

Xbox-Spiele: Starfield oder Third-Party-Hits?

19:50 Starfield - Testvideo zum Weltraumspielplatz für Xbox Series X/S und PC

Bei den Spielen wäre Starfield ein guter Kandidat für günstige Sonderangebote. Bethesdas Open-World-Spiel hat sich zwar gut, aber zumindest in der physischen Version doch nicht so brillant verkauft, dass Amazon nicht noch ein paar übrige Exemplare günstig am Prime Day raushauen könnte. Schließlich ist sogar die aufwendige Constellation Edition aktuell noch verfügbar.

Davon abgesehen lohnt es sich natürlich, ein Auge auf die großen Third-Party-Titel aus 2023 und 2024 zu werfen. Hier ein paar Beispiele zur Erinnerung:

SSD-Speicherkarten für Xbox Series: Die Hoffnung stirbt zuletzt

Mit der WD Black C50 gibt es endlich eine Alternative zur Xbox-Speichererweiterungskarte von Seagate.

Wir würden euch gerne sagen, dass es am Prime Day Speicher für die Xbox Series zu Schnäppchenpreisen geben wird, aber obwohl es inzwischen mit der Seagate Speichererweiterungskarte und der WD Black C50 immerhin zwei konkurrierende SSDs gibt, sind Sonderangebote in diesem Bereich weiterhin rar. Wir können nur hoffen und die beiden Modelle im Auge behalten, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering:

Auf unserer GamePro Deal-Übersicht findet ihr noch viele weitere Tipps und Schnäppchen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung. Auch am Prime Day werden wir euch dort über die besten Deals auf dem Laufenden halten. Hier ein paar Beispiele aus den aktuellen Angeboten: