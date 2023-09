Starfield - Testvideo zum Weltraumspielplatz für Xbox Series X/S und PC

Starfield ist da! Und damit auch unser Testvideo. Der größte Bethesda-Spielplatz aller Zeiten wird euch lange beschäftigen, hat allerdings auch mit einigen Problemen zu kämpfen. Im GamePro-Test zeigt sich: Ein derart riesiges Universum hätte es gar nicht gebraucht, sondern eher mehr Klasse statt Masse, sagt Kollege Dennis.

Zwei Wochen lang haben wir mit mehr als zehn Kollegen die Science-Fiction-Welt der neuen Open-World-Sandbox bereist - und waren dabei zugleich rasend schnell wie unsäglich langsam unterwegs. Am Ende erfahrt ihr die Antwort auf eure wohl drängendste Frage: Ist Starfield all das, was Todd Howard versprochen hat?