Amazon Prime Day: Sichert euch jetzt 4 Monate Amazon Music Unlimited kostenlos

Der Amazon Prime Day 2022 findet zwar erst am 12. und 13. Juli statt, Amazon hat aber schon jetzt einige interessante Sonderangebote und Aktionen für Prime-Mitglieder gestartet. Dazu gehört unter anderem, dass ihr den Streaming-Dienst Amazon Music Unlimited nun ganze vier Monate statt nur einen Monat lang kostenlos antesten könnt. Die Aktion läuft noch bis zum 13. Juli und gilt nur für diejenigen, die noch nie Amazon Music Unlimited abonniert hatten. Hier findet ihr sie:

Normalerweise kostet Amazon Music Unlimited 9,99€ im Monat beziehungsweise 8,99€ im Monat für Prime-Mitglieder. Sofern ihr euer Testabo nicht vor Ablauf der vier Monate kündigt, verlängert es sich automatisch zu diesem Preis.

Was bietet Amazon Music Unlimited?

Mit Amazon Music Unlimited erhaltet ihr Zugriff auf Millionen Songs. Circa 90 Millionen sind in HD-Qualität, mehr als 7 Millionen sogar in Ultra HD verfügbar. Ihr könnt die Songs sowohl direkt streamen als auch herunterladen und offline hören, sodass ihr auch dann jederzeit auf eure Musik zugreifen könnt, wenn ihr gerade unterwegs seid und keine gute Internetverbindung habt. Neben Musik könnt ihr außerdem auch noch Millionen von Podcastfolgen abrufen. All das bekommt ihr natürlich ohne Werbung.

Mehr zum Amazon Prime Day

Viel ist noch nicht über die Angebote des Amazon Prime Day bekannt, bislang gibt es nur einige Vorab-Angebote wie zum Beispiel reduzierte Filme und Serien auf Amazon Prime Video. Es wird aber sicherlich wieder tausende Sonderangebote exklusiv für Prime-Mitglieder geben. Im Gaming-Bereich hoffen wir darauf, dass neben Spielen und Hardware wie Controllern und Headsets auch die eine oder andere Konsole günstig zu haben sein wird. Die PS5 dürfte wohl eher nicht unter den Deals sein, vielleicht aber die Nintendo Switch OLED oder die Xbox Series S. Mehr über mögliche Highlights erfahrt ihr hier:

