Amazon Prime Day: Wann, wie und welche Angebote wird es geben? [Anzeige]

Endlich wird es wärmer, denn der Sommer steht vor der Tür, genau wie der Amazon Prime Day. Obwohl der 2020 auf den Herbst verschoben wurde, ist er dieses Jahr, wie 2021, wieder im Sommer zu erwarten. Wir rehnen derzeit damit, dass er im Juni oder Juli stattfinden wird, aber sobald ein genaues Datum bekannt ist, lassen wir es euch sofort wissen.

Prime Kunden bekommen an diesem Tag Rabatte auf alle möglichen Produkte, darunter gewöhnlich auch zahlreiche Deals im Bereich Gaming. Hier geben wir euch eine kleine Übersicht darüber, wo wir Rabatte erwarten und was ihr tun müsst, damit ihr am meisten sparen könnt.

Was ist der Amazon Prime Day?

Wie bereits erwähnt ist es ein Amazon-exklusives Deal-Event, also kein allgemeiner Sale-Tag wie zum Beispiel der Black Friday. Manchmal gibt es zwar zur selben Zeit Aktionen bei anderen Shops, aber diese haben andere Namen, Angebote und Konditionen.

Prime-Kunden können für 24 Stunden Tagesangebote sowie wechselnde Flash-Sales nutzen, allerdings ist bei vielen Angeboten die Stückzahl begrenzt.

Mehr zum Thema Amazon Prime Day 2021: Diese Angebote lohnen sich [Anzeige]

Das bekommt ihr bei Amazon Prime

Wie bereits erwähnt ist für den Prime Day eine Amazon Prime-Mitgliedschaft erforderlich. Abgesehen von den Angeboten am Prime Day liefert sie aber auch noch viele andere Vorteile.

Im Abo enthalten ist der Streaming Service Prime Video, auf dem ihr viele populäre Filme und Serien, Amazon Exclusives und sogar Sport-Events anschauen könnt. Darunter sind zum Beispiel Hits wie Vikings oder, für Fußball-Fans, die UEFA Champions League. Ebenfalls enthalten ist Prime Gaming, welches euch Zusatzinhalte für viele Spiele und sogar ganze Spiele gratis liefert.

Abgesehen davon gibt es bei vielen Produkten schnellere, kostenlose Lieferung und sogar Exklusive Sales außerhalb des Prime Days. Oft finden Amazon PS5-Drops vorerst exklusiv für Prime-Kunden statt – und danach bleibt selten etwas übrig.

Wer noch keine Prime Mitgliedschaft hatte, kann Prime 30 Tage kostenlos ausprobieren, danach kostet das Abo 7,99 im Monat. Wenn ihr es allerdings vor Ablauf des Probemonats kündigt, fallen für euch gar keine Kosten an.

Diese Gaming-Angebote erwarten wir

Natürlich können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, welche Angebote es genau geben wird, wir werden euch allerdings über alle guten Deals auf dem Laufenden halten. Deshalb solltet ihr am Prime Day unbedingt ein Auge auf unseren Deal-Blog haben, um auch nichts zu verpassen.

Gibt es Hoffnungen auf PS5 und Xbox Series X?

Selbst so lange nach Release sieht es mit der Verfügbarkeit der Konsolen noch nicht besser aus. Das bedeutet leider auch, dass es für Shops im Moment keinen Anreiz gibt, sie billiger anzubieten – ausverkauft werden sie so wie so.

Es gibt eine kleine Chance, dass es zum Prime Day einen Drop exklusiv für Prime Kunden geben wird, aber wie wahrscheinlich das ist, können wir nicht sagen. Es kann allerdings nicht schaden, die Shopseiten für PS5 und Xbox Series X hin und wieder mal zu checken.

Gute Spar-Chancen bei TVs

Besser sieht es dagegen bei Fernsehern aus: Egal ob riesige 80-Zoll TVs, moderne OLED- und QLED-TVs oder günstige Budget-Modelle, Rabatte sind in allen Kategorien möglich. Wer es auf einen neuen Fernseher abgesehen hat, sollte sich besonders die LG NanoCell oder OLED B1- und C1-Reihen vormerken, denn dabei handelt es sich um exzellente Gaming-TVs in allen möglichen Größen und Preisklassen.

Hier kommt euch außerdem besonders zugute, dass ihr euch als Prime-Kunden die Versandkosten spart, denn bei so großen Geräten fallen diese teilweise nicht billig aus.

Allerlei Spiele für PS5, Xbox und Switch

Es würde uns schon sehr wundern, wenn es gar keine Angebote auf Videospiele gäbe, denn diese waren bisher bei fast allen großen Sales vertreten. Darunter sind des Öfteren auch bekannte Titel, wie The Witcher oder Assassins Creed, ebenso wie Nintendo-Klassiker wie die Mario- und Pokémon-Reihen. Vielleicht könnt ihr sogar Horizon Forbidden West oder Elden Ring günstig abstauben.

Gaming-Zubehör befindet sich mit Sicherheit auch unter den Angeboten, darunter Controller verschiedener Hersteller, ebenso wie Headsets oder Taschen und Schutzhüllen für eure Switch.

Wie gut sind die Angebote am Prime Day?

Wie bei allen Deal-Events ist es auch am Prime Day wichtig, Preise zu vergleichen, um die besten Angebote zu finden. Wenn es Produkte gibt, die ihr jetzt schon hofft, reduziert ergattern zu können, solltet ihr sie am besten auf eine Wunschliste packen und die Preisentwicklung im Auge behalten, um nicht von künstlich erhöhten Preisen reingelegt zu werden.

Hin und wieder findet ihr vielleicht ein Produkt, das bis zu 80 Prozent reduziert ist, das wird allerdings eher selten der Fall sein. Die meiste Zeit bewegen sich Rabatte eher zwischen 10 und 30 Prozent, was oft aber schon eine ganze Menge gespartes Geld bedeutet.