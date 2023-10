TV-Schnäppchen am Prime Day: OLED-Fernseher jetzt zum halben Preis bei Amazon sichern!

Die Amazon Prime Deal Days bringen haufenweise Sonderangebote, darunter günstige OLED-Fernseher.

Bei Amazon läuft jetzt der zweite Prime Day 2023 mit einer riesigen Menge an Sonderangeboten für Prime-Mitglieder, darunter natürlich auch einige 4K-Fernseher. Für alle, die bei der Bildqualität nicht gern Kompromisse eingehen, lohnt sich der Kauf eines OLED-TVs.

Eines der Highlights ist beispielsweise der LG OLED G29, den ihr in 55 Zoll für nur 1249€ und somit für die Hälfte der UVP von 2499€ bekommt. So günstig gibt es den High-End-Fernseher laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst.

Tolles Bild dank OLED und hoher Helligkeit: Der LG OLED G29 ist ein hervorragender 4K-Ferneher, der wie für OLED-TVs üblich perfektes Schwarz und dadurch unendlich hohen Kontrast liefert. Zudem verfügt er dank seines Evo-Panels über eine für ein OLED-TV hohe Spitzenhelligkeit, was Vorteile für die Darstellung von HDR bietet und leuchtende Farben auf den Bildschirm zaubert.

Schlankes Design & perfekt fürs Gaming: Fürs Gaming ist der LG OLED G29 ebenfalls sehr gut geeignet. Der Input Lag ist niedrig und dank HDMI 2.1 ist mit der PS5 oder der Xbox Series X Gaming in 4K-Auflösung bei bis zu 120Hz möglich. Im Vergleich zur LG OLED C-Reihe ist er zudem deutlich schlanker und eignet sich dadurch gut dafür, an die Wand gehängt zu werden, weshalb er mit einer Wandhalterung und nicht mit einem Standfuß geliefert wird.

Alternative: Philips OLED807 mit Ambilight

Das Ambilight-Feature von Philips-TVs wirkt vor allem in dunklen Räumen beeindruckend.

Wenn ihr es noch eine Stufe günstiger haben möchtet, aber trotzdem hohe Qualität wollt, könnt ihr euch stattdessen für den Philips OLED807 entscheiden, der in der Version mit 48 Zoll nur noch 891€ (UVP: 1699€) kostet. Auch in diesem Fall ist laut Vergleichsplattformen kein anderer Shop so günstig wie Amazon.

Ambilight: Der Philips OLED807 bietet ebenfalls eine sehr hohe Bildqualität und ist dem LG OLED G29 nur knapp unterlegen. Dafür bietet er mit Ambilight ein besonderes Feature, das vor allem in dunklen Räumen beeindruckend wirkt: Bei Ambilight wird die Wand hinter dem Fernseher in den Farben des Bildes beleuchtet, wodurch der Bildschirm größer erscheint und der Raum in passendes, stimmungsvolles Licht getaucht wird.

Toll für PS5 und Xbox Series X: Beim Gaming schneidet der Philips OLED807 auch sehr gut ab. Er bietet ebenfalls HDMI 2.1 und somit 4K 120Hz mit der PS5 und der Xbox Series X. Durch VRR wird die Framerate des Fernsehers mit jener der Konsole synchronisiert und durch ALLM wird beim Spielen automatisch in den Modus mit der geringsten Latenz geschaltet, genau wie auch beim LG OLED G29.

