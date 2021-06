Update 21. Juni 2021: Heute ist es soweit, der Amazon Prime Day beginnt und bringt jede Menge großartige Deals für Gamer. Ihr habt bis zum 22. Juni 23:59 Uhr Zeit um nach neuen Spielen, Controllern, 4K-TVs und noch vielen weiteren spannenden Produkten zu shoppen.

Auch wenn ihr nicht Prime Mitglied seid, könnt ohne weiteres ein kostenloses, 30-tägiges Amazon Prime Probeabo abschließen. Kündigt ihr vor Ablauf kommen auch keine weiteren Kosten auf euch zu

Alle Angebote des Amazon Prime Day

Die besten TVs am Amazon Prime Day

Große Deal Events sind eine gute Gelegenheit teure Geräte zu besorgen. Vor allem bei 4K-TVs können sich Rabatte deutlich bemerkbar machen. Diese 4K-Geräte mit HDMI 2.1 können wir euch heute empfehlen:

Spiele für Nintendo Switch und Playstation 4/5

Eure Spiele-Bibliothek ist leer, voll mit Spielen die ihr schon gespielt habt oder ihr habt einfach Bock auf was neues? Am Amazon Prime Day gibt es auch wieder jede Menge Games im Angebot. Diese Highlights könnt ihr euch heute schnappen. Wir haben ein paar Highlights für euch ausgesucht.

Spart bei diesen Switch Spielen:

Rabatte auf Playstation Spiele:

Nintendo Switch, PS5 Controller und Zubehör

Eine PS5 oder Xbox Series X gibt es, wir wir bereits erwartet hatten, leider nicht zu ergattern. Dafür bekommt ihr die Nintendo Switch Lite aktuell für gerade mal 166 €. Auch Konsolen Zubehör wie das Bundle aus PS5 Controller und Sony Pulse 3D Wireless Headset sind im Angebot. Das sind einige der heutigen Highlights:

Amazon Fire TV Sticks, Fire Tablets, Echo Dot am Prime Day

Natürlich dürfen am Prime Day Angebote zu Amazons Eigenmarke nicht fehlen. Ihr bekommt Rabatte auf Streaming Sticks, Tablets und viele mehr, wir haben euch eine kleine Übersicht zusammengestellt:

Update 14. Juni 2021: Wer mitmachen will beim Prime Day, braucht ein Prime-Abo. Wer einmal sparen möchte, danach aber keine Lust hat, die 7,99 Euro im Monat zu zahlen, kann auf das 30-tägige Probeabo zurückgreifen. Solange ihr innerhalb von 30 Tagen kündigt, kommen keinerlei Kosten auf euch zu.

30 Tage Amazon Prime testen

Update 2. Juni 2021: Amazon hat in einer Pressemitteilung den Termin bestätigt - der Amazon Prime Day 2021 findet am 21. und 22. Juni statt und wird wieder volle 48 Stunden dauern.

Ursprüngliche Meldung: Auch wenn es ein schlechtes Wortspiel ist, kann man den Amazon Prime Day als den Primus der Deal-Events bezeichnen. Zumindest hierzulande gibt es wenige Sales, die an die Menge an guten Angeboten des Prime Days herankommen. Normalerweise fand dieser immer im Juli statt, aber nachdem er bereits letztes Jahr verschoben wurde (in den Oktober), soll er 2021 Gerüchten zufolge früher kommen. Angeblich geht es dieses mal im Juni los. Sollten sich diese Gerüchte bestätigen berichten wir in diesem Artikel darüber.

Amazon Prime Day 2021