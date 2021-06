Amazon hat zum Prime Day, der heute und morgen läuft, eine große Zahl an beliebten Gaming-Headsets im Angebot. Bei den meisten handelt es sich um kabelgebundene Geräte, die mit allen aktuellen Konsolen kompatibel sind. In diesem Artikel stellen wir euch ein paar der Highlights vor. Falls ihr euch lieber selbst durch die Liste der Deals wühlen wollt, könnt ihr dies hier tun:

Amazon Prime Day: Gaming-Zubehör im Angebot

Die Angebote gelten nur für Prime-Mitglieder. Falls ihr noch kein Abo habt, könnt ihr eine kostenlose 30-tägige Testmitgliedschaft abschließen.

HyperX Cloud II

Das kabelgebundene HyperX Cloud II gehört zu den beliebtesten Gaming-Headsets, und das aus gutem Grund: Es hat nicht nur ein ziemlich gutes Mikro, auch die Hörer liefern zumindest bei den Bässen und Mitten sehr gute Leistung ab. Bei den Höhen schneidet es wie viele Gaming-Headsets dieser Preisklasse etwas schwächer ab. Da das Mikrofon abnehmbar ist, ist das HyperX Cloud II auch zum Musikhören unterwegs gut geeignet. Mit einem Preis von 51,29 Euro ist Amazon laut Vergleichsplattformen der derzeit günstigste Anbieter.

HyperX Cloud II für 51,29€ (UVP: 99,99€) bei Amazon

Epos Sennheiser Game One

Auch beim kabelgebundenen Epos Sennheiser Game One ist Amazon derzeit am günstigsten, mit einem Preis von 123,68 Euro ist es aber trotzdem weit teurer als das HyperX Cloud II. Dafür bietet es allerdings auch einen ausgewogeneren Sound mit deutlich besseren Höhen. Bei der Qualität des Mikrofons liegt es ungefähr gleichauf mit dem Cloud II. Das Game One ist ein offenes Headset, dessen Hörer Geräusche fast ungedämpft durchlassen. Falls ihr das nicht wollt, solltet ihr stattdessen für 125,30 Euro zum geschlossenen Epos Sennheiser Game Zero greifen.

EPOS Sennheister Game One statt 144,45€ für 123,68€ bei Amazon

Razer BlackShark V2 X

Falls ihr ein möglichst günstiges, aber trotzdem noch gutes Gaming-Headset wollt, ist das ebenfalls kabelgebundene Razer BlackShark V2 X vielleicht das Richtige für euch. Die 37,99 Euro, die Amazon zum Prime Day verlangt, sind laut Vergleichsplattformen der bisher günstigste Preis für das Modell. Beim Sound ist das BlackShark V2 X dem HyperX Cloud II knapp unterlegen, wobei auch hier die Höhen die größte Schwäche sind. Das Mikrofon schneidet für die Preisklasse hervorragend ab

Razer BlackShark V2 X für 37,99€ (UVP: 69,99€) bei Amazon

Razer Nari Ultimate Wireless

Das Razer Nari Ultimate Wireless ist eines der wenigen kabellosen Gaming-Headsets unter den Angeboten. Es wir über einen USB-Dongle mit der PS4 oder PS5 verbunden. Mit der Xbox One, Xbox Series und Nintendo Switch ist es per Kabelanschluss kompatibel. Das Mikro schneidet etwas schwächer ab als bei den zuvor genannten Headsets, was für ein kabelloses Headset normal ist. Beim Sound schneidet es hingegen sehr gut ab, mit überraschen starken Höhen. Die Bässe sind jedoch nur Mittelmaß.

Razer Nari Ultimate Wireless (PS4, Xbox One, Switch) für 114,94€ (UVP: 199,99€)

Weitere Gaming-Headsets im Angebot:

Amazon Prime Day: Gaming-Zubehör im Angebot