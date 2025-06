Amazon Prime Day: Das wissen wir über Datum, Länge und die besten Angebote der Rabatt-Aktion

Auch dieses Jahr lockt Amazon am Prime Day mit zahlreichen Angeboten und Rabatten.

Es ist ein Termin, auf den Schnäppchenjäger das ganze Jahr lang hin fiebern: der Amazon Prime Day. Bei der Aktion bekommen Prime-Mitglieder Zugriff auf hunderttausende von Angeboten und können von Mode, über Beatuy bis hin zu Elektronik auf so gut wie alles Geld sparen. Jetzt hat Amazon erste Infos dazu veröffentlicht. Hier gibt es Infos zum Datum, den ersten Angeboten und was sonst noch neu ist.

Wann startet der erste Amazon Prime Day 2025?

Der große Sale startet dieses Jahr am 8. Juli und wird bis zum 11. Juli dauern. Damit verdoppelt Amazon die Laufzeit der Aktion. 2024 liefen beide Prime Days nur jeweils 48 Stunden. Aber das bedeutet für euch: Ihr könnt länger von den Angeboten profitieren und es wird auch mehr Blitzangebote geben als früher.

Amazon fährt zum ersten Prime Day diesen Jahres die ganz großen Geschütze auf.

Neu sind in diesem Jahr ebenfalls die sogenannten Heutigen Angebots-Highlights Gemeint sind damit thematische Angebote, die täglich ausgewechselt werden und einige der spannendsten Angebote des Prime Days enthalten sollen. Amazon empfiehlt euch, regelmäßig während der Aktion nach neuen Angeboten zu schauen, da sich diese sehr häufig und in kurzen Zeitabständen aktualisieren werden.

Mit diesen Angeboten rechnen wir während des Amazon Prime Days

Das ist natürlich ein kleiner Blick in die Glaskugel, da Amazon bisher noch keine Aussagen dazu gemacht hat, welche Angebote genau gelten werden, wir haben aber Erfahrungswerte aus den vorangegangenen Prime Days. In diesem Artikel über den letzten Prime Day bekommt ihr eine grobe Idee davon, welche Angebote realistisch sind.

Wir können davon ausgehen, dass die wirklich begehrten Produkte wie etwa Konsolen keine oder nur sehr kleine Rabatte bekommen werden. Wer also darauf gehofft hat, dass die Playstation 5 oder die Nintendo Switch 2 kostengünstiger zu haben sein werden, der sollte sich lieber auf eine Enttäuschung gefasst machen, denn dass diese günstiger werden, ist sehr unwahrscheinlich.

Anders sieht es aber beim Zubehör aus: Controller, Headsets oder SSDs für Konsolen könnt ihr beim Prime Day sehr wahrscheinlich günstiger abstauben, auch wenn ich noch meine Zweifel habe, ob das auch für das Zubehör der Switch 2 gelten wird, dafür liegen der Release der Konsole und der Start des Prime Day viel zu nah beieinander.

Amazon legt bereits mit krassen Angeboten vor

Der Amazon Fire TV Stick wird vermutlich auch bei diesem Prime Day zu einem Bestseller werden.

Wie immer wird es schon vor dem offiziellen Start der Aktion Angebote geben, die die Stimmung vor dem eigentlichen Prime Day aufheizen sollen. Worauf es auch sehr sicher Angebote geben wird, sind Elektronik-Produkte von Amazon selbst. Vor allem Kindles, Tablets und die beliebten Fire-TV-Sticks sind eigentlich so gut wie immer reduziert. Und vieles davon tatsächlich schon jetzt, denn Amazon gibt euch gerade große Rabatte auf viele generalüberholte Produkte.

Außerdem gibt es exklusive Geschenke für Gamer: Denn ab jetzt könnt ihr euch bei Prime Gaming gleich sechs zusätzliche Spiele komplett gratis sichern:

Tomb Raider I-III Remastered

Saints Row 2

Saints Row IV Re-Elected

Star Wars: Rebellion

TOEM

Dungeon of the Endless: Definitive Edition

Ihr seid kein Prime-Mitglied? So könnt ihr trotzdem profitieren

Der Amazon Prime Day richtet sich in erster Linie an Personen, die Amazon Prime besitzen. Aber keine Sorge, ihr müsst kein teures Abo abschließen, um bei der Aktion dabei zu sein, denn Prime ist die ersten 30 Tag komplett kostenlos. Ihr könnt also bereits heute euren Probemonat beginnen und den kompletten Prime Day mitnehmen. Vergesst nur nicht, das Abo rechtzeitig wieder zu kündigen, wenn ihr kein Geld zahlen wollt. Und solltet ihr zwischen 18 und 22 Jahren alt sein, dann könnt ihr den Service sogar ganze sechs Monate kostenlos nutzen und zahlt danach nur die Hälfte des eigentlichen Preises.