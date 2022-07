Amazon Prime Day: Echo-Lautsprecher jetzt günstig wie nie im Angebot

Am 12. und 13. Juli, also nächste Woche am Dienstag und Mittwoch, läuft der Amazon Prime Day 2022, an dem es höchstwahrscheinlich wieder Tausende günstige Sonderangebote aus allen Bereichen exklusiv für Prime-Mitglieder geben wird. Als Appetitanreger gibt es heute schon mal verschiedene Versionen der Echo-Lautsprecher im Angebot, und zwar zu wirklich ungewöhnlich günstigen Preisen. Der Echo Dot 4 kostet nur noch ein Drittel, andere Versionen deutlich weniger als die Hälfte der unverbindlichen Preisempfehlung. Laut der Vergleichsplattform Idealo waren die Modelle überhaupt noch nie so günstig zu bekommen. Hier der Überblick:

Die Deals laufen laut Shopseite noch sechs Tage lang, also vermutlich bis zum Ende des Prime Day. Bei so günstigen Preisen könnte es allerdings durchaus passieren, dass manche Modelle schon vorher ausverkauft sind. Neben den einzelnen Lautsprechern gibt es auch noch verschiedene Bundles mit dem Echo Dot Gen 4 und Philips Hue-Lampen im Angebot. Die Übersicht findet ihr hier:

Was bieten die Echo Dot Lautsprecher?

Durch die Echo-Lautsprecher könnt ihr euch mit Alexa unterhalten und natürlich auch Musik, Hörbücher und Podcasts per Sprachbefehl abspielen lassen. Außerdem könnt ihr sie zur Steuerung vieler kompatibler Smart-Home-Geräte verwenden, darunter etwa die oben erwähnten Philips Hue-Lampen.

Der kugelförmige Echo Dot 4 ist durch seine bessere Klangqualität die zwei Euro Aufpreis zum Echo Dot 3 auf jeden Fall wert. Zum Kauf des Letzteren würden wir euch deshalb nur dann raten, wenn ihr nach einem möglichst platzsparenden Lautsprecher sucht.

Zum Amazon Prime Day wird es selbstverständlich noch sehr viel mehr Angebote als nur die hauseigenen Geräte von Amazon geben. Hier findet ihr eine kurze Übersicht über interessante Produkte, die ihr im Auge behalten könnt: