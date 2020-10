Amazon hat zum Prime Day eine ganze Menge DVDs und Blu-rays günstig im Angebot. Wie immer gelten die Deals nur für Prime-Mitglieder. Unter den einzelnen Filmen finden sich dabei eine ganze Reihe noch recht aktueller Kino-Blockbuster, vom Joker-Film mit Joaquin Phoenix bis hin zu Sonic the Hedgehog. Hier eine kleine Auswahl:

Hier die Übersicht über die Film-Angebote:

Amazon Prime Day: Filme auf DVD & Blu-ray im Angebot

Marvel 3 für 2

Für Marvel-Fans gibt es zusätzlich eine besondere Aktion, in der ihr drei Marvel-Blockbuster kaufen könnt und nur zwei bezahlen müsst. Wie üblich wird euch der günstigste Artikel geschenkt. Zur Auswahl stehen zahlreiche Filme wie Avengers: Endgame, Guardians of the Galaxy oder Deadpool 2. Viele kosten einzeln in der Blu-ray-Version weniger als 10 Euro. Die Übersicht findet ihr hier:

Amazon Prime Day: 3 Marvel-Filme kaufen, 2 bezahlen

Boxsets reduziert

Wer sich nicht mit einzelnen Filmen aufhalten will, sondern gleich komplette Kollektionen erwerben möchte, findet zudem eine lange Liste reduzierter Boxsets unter den Prime-Day-Angeboten. Hier gibt es beispielsweise sämtliche Harry-Potter-Teile oder alle Hobbit- und Herr-der-Ringe-Filme in einem Paket. Hier ein paar Beispiele:

Die Übersicht über die reduzierten Boxsets findet ihr hier:

Amazon Prime Day: Boxsets mit DVDs und Blu-rays im Angebot

Mehr zum Amazon Prime Day

Der Amazon Prime Day ist gestern gestartet und neigt sich langsam dem Ende zu. Heute um Mitternacht laufen die Angebote aus, sofern sie nicht vorher schon ausverkauft sind. Wir haben für euch eine Übersicht mit den interessantesten Prime-Day-Deals zusammengestellt. Zur Übersichtsseite von Amazon kommt ihr hier:

Amazon Prime Day: Zu den Angeboten