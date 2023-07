Amazon Prime Day: Die besten 10 Spiele für Nintendo Switch im Angebot

Aktuell gibt es diverse Nintendo Switch Spiele im Angebot.

Der Amazon Prime Day 2023 ist gestartet und bringt zahlreiche Angebote mit sich. So könnt ihr euch jetzt zum Beispiel diverse Spiele-Hits für die Nintendo Switch schnappen. Die Deals sind theoretisch noch bis zum 12. Juli um 23:59 Uhr gültig.

Es könnte aber gut sein, dass die Spiele schnell ausverkauft sein werden. Schnell zuschlagen lohnt sich also.

Der Amazon Prime Day läuft den ganzen 11. und 12. Juli hindurch. Auf unserer Prime Day-Übersicht findet ihr ständig die aktuellen Angebote.

Nintendo Switch Banger jetzt im Angebot

Ihr habt seit Ewigkeiten darauf gewartet, dass das frisch erschienene Octopath Traveler 2 im Angebot ist? Oder wollt die Welt von NieR: Automata auf der Nintendo Switch erleben? Dann ist jetzt der perfekte Moment dafür. Neben diesen beiden Spielen sind aber auch noch folgende im Rahmen des Amazon Prime Days im Angebot:

Mit von der Partie sind eben auch Spiele wie Master Detective Archives: Rain Code oder Everybody 1-2-Switch! die gerade erst frisch rausgekommen sind. Die Angebote lohnen sich also noch mehr, vor allem wenn man bedenkt, dass Nintendo Switch Spiele selten so stark reduziert sind.

Mein persönliches Highlight: Harvestella

1:57 Harvestella - Gameplay-Trailer stellt den Mix aus Stardew Valley und Final Fantasy vor - Gameplay-Trailer stellt den Mix aus Stardew Valley und Final Fantasy vor

Wie ihr im Video sehen könnt, spielen die Ereignisse in Harvestella rund um fünf verschiedene Jahreszeiten. Das sogenannte Silentium ist aber nicht wie die vorherigen Jahreszeiten von schönem Wetter und Freude geprägt, sondern bringt eher eine düstere Atmosphäre mit sich.

Was für mich aber Harvestella vor allem so interessant macht, ist das Weltendesign sowie der eigene Garten. Euch erwarten in dem Nintendo Switch Spiel Städte, die alle von einer ganz anderen Vegetation gezeichnet sind:

Nemea: Hier blühen das ganze Jahr über Kirschbäume.

Hier blühen das ganze Jahr über Kirschbäume. Shatolla: Eine Küstenstadt mit viel besuchten Tavernen.

Eine Küstenstadt mit viel besuchten Tavernen. Lethe: Diese Stadt glänzt nur so von den vier Jahreszeiten.

Diese Stadt glänzt nur so von den vier Jahreszeiten. Argen: Die heilige Hauptstadt, welche in Schnee gehüllt ist.

Harvestella für die Nintendo Switch bietet euch einen Mix aus Stardew Valley und Final Fantasy. Das Beste? Jetzt könnt ihr es euch für knapp 30€ im Rahmen der Amazon Prime Day Angebote krallen.

