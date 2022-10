Amazon Prime Day: PS5-SSD mit 2 TB günstig wie nie im Angebot

Bei Amazon laufen seit Mitternacht die Angebote des zweiten Prime Day. Hier bekommt ihr neben vielen weiteren Gaming-Deals gerade die gut für PS5 geeignete SSD Crucial P5 Plus mit 2 TB Speicher günstiger, nämlich für 184,99€. Laut der Vergleichsplattform Geizhals ist das der bislang günstigste Preis für das Modell. Auch die 1-TB-Version gibt es im Angebot, und zwar für 94,99€:

Alternativ könnt ihr übrigens auch die noch ein kleines bisschen schnellere Samsung 980 Pro günstiger bekommen, und zwar wahlweise in der 1-TB-Version mit Heatsink oder in der Version mit 2 TB und ohne Heatsink. In beiden Fällen zahlt ihr aber etwas mehr:

Da es sich bei allen genannten Deals um Prime Day Angebote handelt, gelten sie nur für diejenigen, die über eine Prime-Mitgliedschaft verfügen.

Wie gut ist die Crucial P5 Plus SSD für die PS5?

Schnell: Die Crucial P5 Plus verfügt über eine maximale Lesegeschwindigkeit von 6600 MB/s und ist damit mehr als schnell genug für die PlayStation 5, die eine Lesegeschwindigkeit von 5500 MB/s erfordert. Auf dem Papier sind ein paar andere PS5-SSDs wie die Samsung 980 Pro mit bis zu 7000 MB/s zwar noch etwas schneller, in der Praxis ist der Unterschied aber kaum zu bemerken.

Kein Heatsink: Die von Amazon angebotenen Versionen der Crucial P5 Plus verfügen allerdings über keinen Heatsink. Um das Risiko der Überhitzung beim Einsatz in der PS5 zu vermeiden, solltet ihr deshalb selbst einen dazukaufen und anbringen, wobei ihr darauf achten müsst, dass der gekaufte Heatsink auch wirklich in die PS5 passt. Hier eine kleine Auswahl an passenden Modellen:

Mehr darüber, worauf ihr beim Kauf einer SSD für die PS5 achten solltet, erfahrt ihr in unserer Kaufberatung:

160 6 Mehr zum Thema PS5-Speicher erweitern: Kompatible SSDs, Kühlkörper und alle Anforderungen