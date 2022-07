Amazon Prime Day: Sichert euch jetzt riesige 4K-TVs bis 85 Zoll zu Toppreisen

Der Amazon Prime Day 2022 ist angelaufen und erwartungsgemäß gibt es eine Menge 4K-Fernseher im Angebot, darunter auch eine ansehnliche Menge an besonders großen Modellen mit 70 bis 85 Zoll. Wir haben euch eine Liste mit einigen besonders interessanten Deals zusammengestellt, laut Vergleichsplattformen gibt keines der genannten Modelle gerade irgendwo anders günstiger:

Für hohe Gaming-Ansprüche: Falls ihr ein Modell sucht, dass die Leistung der PS5 und Xbox Series X optimal ausnutzen und bis zu 120 fps mit 4K-Auflösung liefern kann, müsst ihr euch für einen der drei TVs mit HDMI 2.1 entscheiden. Die beste Bildqualität bietet der Sony XH90, dank hohem Kontrast und vergleichsweise hoher Spitzenhelligkeit. Der Sony X85J und der TCL C727 liegen eine Qualitätsstufe darunter und gehören zur Mittelklasse unter den 4K-Fernsehern, wobei der TCL durch ein für seinen Preis ungewöhnlich gutes Soundsystem punktet.

Die günstigeren Alternativen: Wenn ihr nicht so viel ausgeben wollt und mit maximal 60 fps bei 4K-Auflösung zufrieden seid, könnt ihr euch eines der günstigeren holen. Der LG UP75009 und der Hisense A6GG liegen beim Bild fast gleichauf, das LG-Modell bietet aber den besseren App-Support. Der LG NANO809 verfügt über die bessere Farbdarstellung durch die NanoCell-Technologie, die Samsungs QLED-Technologie vergleichbar ist. Ihr könnt aber auch zum qualitativ ähnlichen Sony X81J greifen. Der Philips PUS8506 bietet mit Ambilight ein schickes Feature, bei dem die Wand hinter dem TV in den Farben des Bildes beleuchtet wird, was bei Fernsehabenden im Dunkeln sehr beeindruckend wirkt.

Einige der Modelle behandeln wir auch in unserer großen TV-Kaufberatung. Wenn ihr mehr über sie und ihre Konkurrenz wissen wollt, könnt ihr hier nachlesen:

245 3 Mehr zum Thema Die besten Gaming-4K-TVs 2022 - Vergleich für PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series

Mehr vom Amazon Prime Day 2022

Der Amazon Prime Day hat natürlich noch viel mehr zu bieten, zum Beispiel Spiele, Gaming-Zubehör, Smartphones und Tablets sowie hauseigene Amazon-Geräte wie Fire TV-Sticks oder Echo Lautsprecher. Mehr erfahrt ihr auf unserer Übersichtsseite zum Prime Day oder indem ihr eigenhändig die lange Liste der Angebote durchwühlt: