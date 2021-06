Der Amazon Prime Day hat eine ganze Menge Gaming-Deals zu bieten. Für PS5 gibt es Bundles mit dem Sony DualSense Controller und dem Sony Pulse 3D Headset, Nintendo-Fans bekommen die Nintendo Switch Lite und diverse Switch-Spiele günstiger. Für Xbox One und Xbox Series gibt es hingegen vor allem Spiele als digitaler Download-Code im Angebot. Hier ein kurzer Überblick:

Bei den Deals müsst ihr beachten, dass der Preis in den meisten Fällen erst am Ende des Bestellvorgangs angepasst wird, und auch das nur, wenn ihr über eine Mitgliedschaft bei Amazon Prime verfügt. Der Download-Code wird euch nach dem Kauf per Mail zugeschickt, ihr könnt ihn aber auch in der Games-Bibliothek eures Amazon-Accounts finden. Zur Übersicht über die Gaming-Angebote des Amazon Prime Day kommt ihr hier:

Amazon Prime Day: Gaming-Angebote

Auch im Game Pass und EA Play

Vor dem Kauf solltet ihr bedenken, dass die meisten der reduzierten Spiele auch im Xbox Game Pass oder in EA Play enthalten sind. EA Play kostet 3,99 Euro im Monat, der Preis des Xbox Game Pass für Konsole liegt regulär bei 9,99 Euro im Monat. Aktuell könnt ihr aber drei Monate Xbox Game Pass Ultimate, der den Game Pass für Konsole und auch EA Play enthält, für nur einen Euro bekommen, falls ihr ihn zuvor noch nie oder schon seit längerer Zeit nicht mehr abonniert habt. Wenn ihr das Spiel eurer Wahl sowieso nur einmal durchspielen wollt und es euch nicht wichtig ist, es dauerhaft zu besitzen, könntet ihr mit einem Abo also eventuell günstiger wegkommen.

Microsoft Store: Drei Monate Xbox Game Pass Ultimate für 1€