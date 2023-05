Amazon Prime: Resident Evil 2 und drei weitere Spiele jetzt kostenlos über Luna spielen

Mit Amazon Prime könnt ihr den Horror-Hit Resident Evil 2 jetzt kostenlos über Luna spielen.

Wer ein Prime-Abo besitzt, kann Resident Evil 2 jetzt bis zum 31. Mai kostenlos über Amazons neuen Streaming-Dienst Luna spielen. Das hervorragend gelungene Remake des Horror-Klassikers könnt ihr direkt über euren Browser starten, ohne vorher etwas installieren zu müssen. Folgt einfach diesem Link und klickt auf „Jetzt spielen“:

Falls ihr Amazon Prime noch nicht abonniert habt, könnt ihr euch eine kostenlose 30-tägige Testmitgliedschaft holen. Mit Prime könnt ihr jeden Monat eine kleine Auswahl an Spielen kostenlos über Amazon Luna spielen. Im Mai sind neben Resident Evil 2 auch noch folgende Titel enthalten:

Wenn ihr eine größere Auswahl wollt, müsst ihr für 9,99€ im Monat Amazon Luna+ abonnieren. Dadurch bekommt ihr Zugriff auf über 100 Spiele, darunter zum Beispiel Resident Evil 3 und Devil May Cry 5. Luna+ könnt ihr sieben Tage kostenlos testen. Hier erfahrt ihr mehr:

Neben Luna+ könnt ihr auch Ubisoft+ abonnieren oder eure schon gekauften Ubisoft-Spiele im Stream spielen, wenn ihr Luna mit eurem Ubisoft-Konto verknüpft. Dadurch könnt ihr die Spiele nicht nur auf eurem PC im Browser, sondern auch auf viele anderen Geräten wie Fire TVs, Fire Tablets, Chromebooks und iPhones streamen.

Was bietet Resident Evil 2?

6:53 Resident Evil 2 - Test-Video zur Horror-Neuauflage: Ein Paradebeispiel von einem Remake

Modernisierter Klassiker: Das Remake von Resident Evil 2 hat den Klassiker sinnvoll modernisiert. Die Grafik wurde komplett runderneuert, außerdem gehören die festen Kameraperspektiven der Vergangenheit an. Stattdessen steuert ihr die beiden Hauptfiguren Claire und Leon nun wie in einem Third Person Shooter. Während das Original sich heute sehr gewöhnungsbedürftig spielt, finden in das Remake deshalb auch Neulinge schnell hinein.

Traditioneller Survival Horror: Trotz dieser Neuerungen bietet das neue Resident Evil 2 im Kern noch immer Survival Horror alter Schule, weshalb alte Fans ebenfalls auf ihre Kosten kommen. Munition und Inventarplatz sind knapp, gespeichert wird ganz traditionell an einer Schreibmaschine. Auch die verschachtelten Levels, in denen hinter jeder Ecke ein neuer Schrecken lauern könnte, tragen viel zum Horror-Erlebnis bei.