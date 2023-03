Amazon Luna gestartet: Diese Games könnt ihr mit Prime jetzt kostenlos streamen

Amazon hat gestern seinen Spiele-Streamingdienst Luna in Deutschland gestartet.

Amazon hatte gestern einen großen Tag: Zum einen wurden Frühlingsangebote sowie die neuen 4K Fire TVs angekündigt, zum anderen wurde der hauseigene Streaming-Dienst für Spiele namens Luna gestartet. Über diesen können Prime-Mitglieder nun jeden Monat eine kleine Auswahl an Games kostenlos spielen. Zum Start sind das der JRPG-Hit Trails from Zero, der Klassiker Mega Man 11 sowie die beiden Indie-Titel Get Packed Couch Chaos und Sail Forth. Hier findet ihr die Games:

Wenn ihr ein Prime-Abo habt, könnt ihr die Spiele sofort starten. Neben Windows PCs funktioniert Luna auch auf vielen anderen Geräten wie MacBooks, Fire TVs, Fire Tablets, Chromebooks und iPhones. Auf manchen davon können aber Software-Updates nötig sein. Obwohl Amazon einen speziellen Luna Wireless Controller auf den Markt gebracht hat, ist dieser nicht notwendig. Es werden auch viele andere Controller sowie Maus und Tastatur unterstützt.

Ihr könnt bei Luna übrigens natürlich noch viel mehr als nur die monatlichen Gratis-Spiele bekommen. Hierfür müsst ihr aber eines der zusätzlichen Pakete abonnieren:

Luna+: Über 100 Spiele zum Start verfügbar

Zum Start bekommt ihr mit Luna+ über 100 Spiele, darunter auch ein paar AAA-Hits.

Der Abodienst Luna+ kostet 9,99€ im Monat, ihr könnt ihn aber 7 Tage kostenlos testen. Zum Start sind bereits über 100 Spiele enthalten, darunter zum Beispiel Capcom-Hits wie Devil May Cry 5 und die Remakes von Resident Evil 2 und 3 oder auch spannende Indie-Titel wie die beiden Soulslikes Mortal Shell und Thymesia. Die Übersicht über alle enthaltenen Spiele findet ihr hier:

Ubisoft+: Open-World-Hits streamen

Auch Ubisofts große Open-World-Hits wie Assassin's Creed Valhalla könnt ihr über Amazon Luna streamen.

Für 17,99€ monatlich könnt ihr auf Ubisofts Open-World-Hits wie Assassin’s Creed Valhalla, Far Cry 6, Immortals Fenyx Rising und Watch Dogs Legion zugreifen. Wenn ihr Amazon Luna mit eurem Ubisoft-Konto verknüpft, könnt ihr übrigens auch ohne Abo diejenigen Ubisoft-Spiele, die ihr ohnehin schon für PC besitzt, über Luna spielen. Hier die Liste der im Abo enthaltenen Spiele:

Jackbox Games: Beste Party-Unterhaltung

Für 4,99€ im Abo könnt ihr mit den Jackbox Games eine ganze Menge Party-Spiele bekommen.

Das mit 4,99€ günstigste Abo-Paket beinhaltet alle 9 Jackbox Party Pack Spielesammlungen sowie das separat erschienene Drawful 2. Ob sich das Abo dauerhaft lohnt, sei mal dahingestellt, aber wenn ihr schnell und unkompliziert Unterhaltung für einen Abend mit Freunden braucht, werdet ihr hier auf eure Kosten kommen.