Bei Amazon Prime Video läuft gerade eine Aktion, in der Prime-Mitglieder zahlreiche Filme und Serien günstiger kaufen können. Laut Amazon beträgt der Rabatt bis zu 50 Prozent, tatsächlich haben wir aber sogar ein paar Angebote in der Aktion gefunden, die noch etwas tiefer reduziert sind. In der Auswahl finden sich sowohl viele Klassiker als auch einige aktuellere Titel. Hier ein paar Beispiele:

Bei den Serien ist die Liste der Angebote etwas kürzer, aber auch hier finden sich ein paar interessante Deals, sowohl bei älteren Shows als auch bei noch laufenden Serien. Hier eine kleine Auswahl:

Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange die Aktion noch läuft. Zur Übersicht über alle Angebote kommt ihr hier:

Amazon Prime Video: Filme und Serien für Mitglieder stark reduziert

4 Monate Amazon Music Unlimited für 0,99 Euro

Falls ihr euch mehr für Musik interessiert, hat Amazon ebenfalls ein gutes Angebot für euch: Neue Mitglieder können gerade vier Monate Amazon Music für nur 99 Cent bekommen. Mit dem Musikdienst kann man nicht nur viele Millionen Songs online streamen, sondern sie auch herunterladen und offline hören. Auch zahlreiche Podcasts sind enthalten, selbstverständlich alles ohne Werbung. Nach den vier Monaten erhöhen sich die Kosten für das Abo allerdings automatisch auf 7,99 Euro pro Monat.

Amazon Music Unlimited jetzt 4 Monate testen für 0,99€