Amazon hat zugleich mit den Angeboten der Black Friday Woche einen exklusiven Prime Deal gestartet. Prime-Mitglieder können von heute an über 300 Filme für jeweils 0,97 Euro ausleihen. Amazon gibt kein Ablaufdatum für die Aktion an. Wir gehen deshalb davon aus, dass sie wahrscheinlich bis zum Ende der Black Friday Woche am 30. November, mindestens aber für den Rest des Wochenendes laufen wird.

Unter den Filmen finden sich jahrzehntealte Klassiker ebenso wie ganz neue Titel aus 2020. Hier eine kleine Auswahl:

Die Übersicht über alle Filme der Aktion findet ihr hier:

Wenn ihr euch bei Amazon einen Film ausleiht, habt ihr 30 Tage Zeit, ihn euch anzusehen. Sobald ihr die Wiedergabe gestartet habt, bleiben allerdings nur noch 48 Stunden. Fall ihr noch keine Prime-Mitgliedschaft habt, aber trotzdem von dem Angebot profitieren wollt, könnt ihr eine kostenlose 30-tägige Testmitgliedschaft abschließen. Mehr Infos dazu findet ihr hier:

Weitere Black Friday Angebote bei Amazon

Amazon hat heute seine Black Friday Woche gestartet, die noch bis zum Cybermonday am 30. November läuft. Obwohl Black Friday eigentlich erst nächste Woche ist, gibt es schon jetzt eine Menge Sonderangebote, von denen viele täglich wechseln. So sind beispielsweise die gut 100 Spiele-Deals für PS4, Xbox One und Switch nur heute gültig. Zur Übersicht über alle aktuellen Black Friday Angebote kommt ihr hier:

