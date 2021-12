Bei Amazon Prime Video laufen gerade die Digital Deals, in denen ihr eine große Anzahl an Filmen und Serienstaffeln zum Kauf im Sonderangebot bekommt und sogar ein paar Prime Channels zu günstigen Preisen abonnieren könnt. Die meisten der Angebote gelten für alle Kund:innen, lediglich die Prime Channels bleiben exklusiv den Prime-Mitgliedern vorbehalten. Die Übersicht über alle Deals der Aktion findet ihr hier:

Filme ab 3,98 Euro im Angebot

Die Auswahl an reduzierten Filmen ist riesig. Zumidnest die günstigsten Angebote, die ihr schon ab 3,98 Euro bekommen könnt, bestehen allerdings zu einem großen Teil aus älteren Klassikern. Einige jüngere Titel finden sich aber durchaus auch unter den Deals. Hier ein paar Beispiele, bei denen wir uns ganze auf Angebote unter 5 Euro konzentriert haben:

Serienstaffeln ab 4,98 Euro

Bei den Serien ist die Liste der Angebote natürlich etwas kürzer als bei den Filmen, auch hier gibt es aber noch eine mindestens dreistellige Anzahl an Deals. Die günstigsten Angebote bekommt ihr schon ab 4,98 Euro pro Staffel. Hier eine kleine Auswahl:

Prime Channels: 3 Monate für 0,99€ pro Monat

Einige Prime Channels könnt ihr drei Monate lang für 0,99 Euro pro Monat abonnieren. Darunter finden sich beispielsweise der Channel Starzplay mit größeren Hollywood-Produktionen, der Filmtastic-Channel, in dem es unter anderem eine beachtliche Zahl an Filmklassikern gibt, der BBC Player mit Serien wie Doctor Who oder der Horror-Kanal Home of Horror. Hier ein paar der interessantesten Channels:

Die Channels können nur von Prime-Mitgliedern gebucht werden. Nach Ablauf der drei Monate wird der Preis erhöht und das Abo verlängert sich automatisch, sofern ihr nicht rechtzeitig kündigt.