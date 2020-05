Bei Amazon ist gerade ein umfangreiches Bundle mit Switch-Zubehör von 58,99 Euro auf 33,99 Euro reduziert. Es handelt sich dabei um das beliebte Orzly Geek Pack, das schon für den normalen Preis eine Menge zu bieten hat und von den Käufern hohe Bewertungen bekommt (4,7 Sterne bei über 1700 Bewertungen). Amazon macht derzeit keine Angaben dazu, wie lange der Deal gültig sein wird. Hier geht's zum Angebot:

Orzly Geek Pack für Nintendo Switch statt 58,99 Euro für 33,99€

Was bietet das Orzly Geek Pack?

Das Orzly Geek Pack liefert eine Menge nützlicher Kleinigkeiten, die sich sowohl um Transport und Schutz der Konsole als auch um komfortablere Handhabung und höheren Spielspaß drehen. Unten seht ihr die vollständige Liste des enthaltenen Zubehörs. In einigen Fällen haben wir in Klammern hinzugefügt, was die Artikel beim Einzelkauf ungefähr kosten würden, und auf die entsprechenden Produkte verlinkt.

Den Gesamtwert des Bundles schätzen wir auf etwa 110 bis 120 Euro. Der derzeitige Preis von 33,99 Euro ist also ein echtes Schnäppchen, natürlich vorausgesetzt, dass ihr die meisten der enthaltenen Gegenstände tatsächlich benutzt.

Besitzer der Nintendo Switch Lite sollten dabei beachten, dass einige der enthaltenen Artikel bei ihrer Konsole möglicherweise nicht passen, weil diese eine andere Größe hat als die normale Switch. So gibt es beispielsweise besondere Grip-Hüllen für die Nintendo Switch Lite. Abgesehen davon ist das Joy-Con-Zubehör natürlich nutzlos, sofern ihr euch nicht separat Joy-Cons dazugekauft habt.

Mehr nützliches Zubehör für die Nintendo Switch

So viel das Orzly Geek Pack auch bietet, gibt es natürlich dennoch nützliches Zubehör für die Nintendo Switch, das nicht in dem umfangreichen Bundle enthalten ist. Das gilt beispielsweise für Akku-Aufsätze, Powerbanks oder einen Ersatz für die nicht bei allen Spielern beliebten Joy-Cons. Weitere Tipps dazu, was euch vor allem das mobile Spielen mit der Nintendo Switch angenehmer machen kann, findet ihr hier:

