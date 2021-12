Bei Amazon gibt es gerade Ring Fit Adventure für Nintendo Switch im Angebot. Wie viel genau das Fitness-Spiel kostet, ist gar nicht so leicht zu sagen, da sich der Preis alle paar Minuten ändert, meist aber nur um ein paar Cent. Aktuell (Stand 11:40 Uhr) liegt er bei 55,31 Euro. Das ist nicht der günstigste Preis aller Zeiten, aber laut Vergleichsplattformen derzeit doch deutlich günstiger als bei allen anderen Händlern. Viel günstiger dürfte Ring Fit Adventure vor Weihnachten wahrscheinlich nicht mehr werden.

Was ist Ring Fit Adventure?

Ring Fit Adventure für Nintendo Switch ist ein Fitness-Spiel im Stil eines Wii Fit. Es wird geliefert mit dem namensgebenden Ring sowie mit einem Oberschenkelgurt. In beides wird jeweils ein Joy-Con Controller eingefügt, um die Bewegungen zu messen.

Das Spiel bietet eine Story-Kampagne, in der wir einen bösen Bodybuilder-Drachen und seine Schergen besiegen müssen, indem wir Übungen absolvieren. Es gibt aber auch andere Modi sowie die Möglichkeit, sich ein individuelles Trainingsprogramm zusammenzustellen. Mehr könnt ihr in unserem Test erfahren:

8 1 Mehr zum Thema Ring Fit Adventure im Test - Switch als Fitnesstudio-Alternative?

Nintendo Switch günstig holen

Falls ihr noch keine Switch besitzt, aber jetzt auch Lust auf ein Fitnesstraining mit einem Bodybuilder-Drachen bekommen habt, solltet ihr euch nicht das offizielle Bundle mit der Nintendo Switch und Ring Fit Adventure kaufen. Das ist mit 339 Euro nämlich recht teuer. Schon direkt bei Amazon zahlt ihr mit gut 334 Euro (auch hier ändert sich der Preis ständig um ein paar Cent) nämlich etwas weniger, wenn ihr euch beides separat verpackt holt:

Noch deutlich günstiger kommt ihr weg, wenn ihr ein aktuelles Angebot bei Ebay nutzt. Dort könnt ihr die Nintendo Switch in der Edition aus 2019 regulär für 288 Euro bekommen. Mit dem Code PLUSDEALS10 gibt es aber 10 Prozent Rabatt, sodass der Preis auf 259,20 Euro sinkt. Das funktioniert zwar nur, wenn ihr Ebay Plus abonniert habt, ihr könnt aber Ebay Plus 30 Tage kostenlos testen.