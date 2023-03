Riesiger Amazon Sale startet bald! Schlagen die Frühlingsangebote mit PS5-Bundles zurück?

Am Montag startet mit den Frühlingsangeboten ein riesiger Amazon-Sale.

Die nächste riesige Rabattaktion bei Amazon steht kurz bevor: Am 27. März um 18 Uhr starten die Amazon Frühlingsangebote mit haufenweise günstigen Deals aus den verschiedensten Bereichen. Die Aktion wird bis zum 29. März laufen, in dieser Zeit wird es sowohl wechselnde Tagesangebote als auch Blitzangebote geben. Letztere laufen stets nur für ein paar Stunden. Sobald die Frühlingsangebote gestartet wurden, werdet ihr sie hier finden:

Prime-Mitglieder können auf viele Angebote übrigens schon 30 Minuten früher zugreifen. Da die besten Deals sehr schnell ausverkauft sein könnten, kann das ein wichtiger Vorteil sein.

Die besten Amazon Frühlingsangebote: Sind PS5-Bundles dabei?

Amazon-Eigenmarken wie Fire TV Sticks und Echo-Lautsprecher gibt es in Amazon-Aktionen meistens günstiger. Die Frühlingsangebote dürften aber noch viel mehr bieten, vielleicht ist sogar die PS5 mit dabei.

Über einzelne Angebote ist noch nichts bekannt. Häufig gibt es bei solchen großen Amazon-Aktionen Eigenmarken wie Fire TV Sticks, Echo-Lautsprecher oder Fire Tablets günstig. Im Technik-Bereich kann man sich zudem in der Regel darauf verlassen, dass einige reduzierte 4K-Fernseher mit dabei sind. Was Gaming betrifft, gibt es zumindest eine Chance auf günstige Deals mit den aktuellen Konsolen. Schließlich waren sowohl die PS5 als auch die Xbox Series X bei anderen Händlern in den letzten Wochen bereits günstig im Angebot. Möglicherweise schlägt Amazon nun also endlich zurück.

Schon jetzt im Angebot: Amazon Music, Audible & Kindle Unlimited

Schon jetzt gibt es Amazon-Abodienste günstiger. Amazon Music Unlimited könnt ihr sogar drei Monate kostenlos bekommen.

Amazon Music Unlimited 3 Monate kostenlos: Als kleinen Vorgeschmack auf die Frühlingsangebote gibt es schon jetzt Sonderangebote für verschiedene Abo-Services von Amazon. So könnt ihr beispielsweise 3 Monate Amazon Music Unlimited kostenlos bekommen. Durch Amazon Music Unlimited erhaltet ihr Zugriff auf mehr als 100 Millionen Songs, alle mindestens in HD-Qualität, viele sogar in Ultra HD oder mit 3D Audio. Ihr könnt die Songs auch herunterladen und unterwegs offline hören. Normalerweise kostet Amazon Music Unlimited 10,99€ im Monat oder 8,99€ für Prime-Mitglieder.

Audible 70% günstiger: Wer in die Welt der Hörbücher einsteigen will, kann das mit Amazon Audible jetzt günstig tun. Vier Monate lang bekommt ihr stolze 70 Prozent Rabatt und zahlt damit nur noch 2,95€ im Monat. Außerdem gibt es noch 15€ Audible-Guthaben geschenkt obendrauf. Im Audible-Abo ist eine große Auswahl an Hörbüchern, Hörspielen und Podcasts enthalten, die ihr euch ohne Limit anhören könnt. Daneben könnt ihr jeden Monat ein Hörbuch aus dem gesamten Katalog auswählen, das ihr dauerhaft behalten könnt, auch wenn ihr euer Abo kündigt.

Drei Monate Kindle Unlimited zum Preis von einem: Falls ihr lieber selbst lest als zuzuhören, könnt ihr drei Monate Kindle Unlimited zum Preis von einem bekommen. Ihr zahlt also nur 9,99€ statt 29,97€. Mit Kindle Unlimited bekommt ihr Millionen eBooks und eMagazine, die ihr sowohl von Amazon-Geräten wie Kindle Readern und Fire Tablets als auch per App vom Handy oder PC abrufen könnt. Alles selbst lesen müsst ihr übrigens auch hier nicht, denn in Kindle Unlimited sind ebenfalls einige tausend Hörbücher enthalten.