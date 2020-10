Nachdem es gestern bei Amazon den Samsung TU7199 im Tagesangebot gab, legt der Händler heute mit dem Samsung TU8079 nach, den ihr in drei Größen von 43 bis 75 Zoll günstiger bekommt. Mit dem Samsung Q60T und dem Samsung Q80T stehen außerdem zwei hochwertigere Modelle zur Wahl. Hier erklären wir kurz, was die 4K-Fernseher bieten. Wer gleich zu den Angeboten will, findet diese hier:

Amazon: 4K-Fernseher von Samsung ab 339€ im Tagesangebot

Samsung TU8079 ab 339 Euro

Den Samsung TU8079 gibt es in den Größen 43, 50 und 75 Zoll im Tagesangebot, zu Preisen von 339, 419 und 949 Euro. Laut Vergleichsplattformen ist Amazon damit vor allem bei der kleinsten und der größten Version deutlich günstiger als andere Händler.

Samsung TU8079 ab 339€ bei Amazon

Der Samsung TU8079 ist ein in diesem Jahr erschienener 4K-Fernseher mit für den Preis guter Bildqualität, der sich durch den geringen Input Lag von knapp 10 ms gut fürs Gaming eignet. Wie in der Preisklasse üblich, besitzt er aber nur ein 60-Hz-Display und somit kein HDMI 2.1. Im Vergleich zum TU7199 bietet er ein etwas besseres Bild dank leicht höherer Spitzenhelligkeit und besserem Kontrast, der allerdings auch beim TU7199 schon recht hoch ist.

Samsung QLED Q60T: Günstiges QLED-TV

Der Samsung Q60T ist in seiner kleinsten Variante mit 43 Zoll im Tagesangebot enthalten. Diese ist von 599 Euro auf 529 Euro reduziert. Der Samsung Q60T besitzt eine höhere Bildqualität als der TU8079, unter anderem aufgrund der QLED-Technik, die für eine bessere Farbwiedergabe sorgt. Er verfügt allerdings ebenfalls nur über ein 60-Hz-Panel.

Samsung GQ43Q60T (4K, 43 Zoll, QLED) statt 599€ für 529€

Samsung QLED Q80T mit 49 Zoll: Nur 60 Hz!

Beim 49 Zoll großen Samsung GQ49Q80T, den Amazon für 999 Euro anbietet, müssen wir zunächst eine Warnung aussprechen: Auch wenn auf der Produktseite von Amazon etwas anderes behauptet wird, besitzt das Modell kein 100-Hz-Panel! Dieses gibt es beim Q80T erst ab Größen von 55 Zoll aufwärts. Bei 49 Zoll muss man sich mit 50 bzw. 60 Hz begnügen. Damit muss man natürlich auch auf Gaming in 4K bei bis zu 120 fps verzichten, das die größeren Modelle durch HDMI 2.1 prinzipiell unterstützen.

Samsung GQ49Q80T (4K, 49 Zoll, QLED) statt 1.111€ für 999€

Davon abgesehen bietet das 49-Zoll-Modell dieselbe Qualität wie auch die größeren Versionen des Q80T, mit sehr hoher Bildqualität dank Full Array Local Dimming und der QLED-Technik zur besseren Farbwiedergabe. HDMI-2.1-Features wie Variable Refresh Rate und Auto Low Latency Mode sind übrigens trotz der niedrigeren Bildwiederholfrequenz dabei.