Bei Amazon gibt es noch bis Montag verschiedene Fernseher von Samsung im Angebot, vom günstigen 4K-Modell Samsung AU7199 mit stattlichen 70 Zoll bis zum 8K-Fernseher Samsung QN700A. Eines der Highlights ist der Samsung QLED Q80A mit 120 Hz und HDMI 2.1, den ihr in der Größe 65 Zoll schon für 959 Euro statt 1.199 Euro bekommt. Laut Vergleichsplattformen gab es das Modell noch nie so günstig. Unten stellen wir euch den Q80A näher vor. Wer lieber zur Übersicht über alle reduzierten Samsung-Fernseher möchte, findet diese hier:

Wie gut ist der Samsung QLED Q80A?

Bildqualität: Der Samsung Q80A ist ein 4K-Fernseher der oberen Mittelklasse aus 2021, bei dem die QLED-Technik für verbesserte Farbdarstellung sorgt. Im Vergleich zum normalerweise etwas günstigeren Samsung Q70A verfügt er über eine höhere Spitzenhelligkeit, weshalb HDR besser ausgenutzt werden kann, und über Full Array Local Dimming. Der Bildschirm ist also in Zonen eingeteilt, deren Helligkeit einzeln an die Szene angepasst wird. Aufgrund seines ADS-Panels ist der Q80A dem Q70A beim Kontrast allerdings unterlegen, dafür ist das Bild aber auch weniger vom Blickwinkel abhängig.

Gaming: Als Gaming-Fernseher ist der Samsung QLED Q80A sehr gut geeignet. Das liegt vor allem an seinem niedrigen Input Lag von gut 5 ms bei 120 Hz und rund 9 ms bei 60 Hz. Der Q80A gehört damit zu den am schnellsten auf Eingaben reagierenden Fernsehern auf dem Markt. Er verfügt außerdem über einen HDMI-2.1-Anschluss, durch den mit der PS5 oder der Xbox Series X Gaming in 4K mit bis zu 120 fps möglich ist. Auch ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate) werden unterstützt.

Betriebssystem und Sound: Der Samsung Q80A verwendet Samsungs eigenes Betriebssystem Tizen OS, das stabil läuft und recht gut zu bedienen ist. Es bietet zudem einen guten App-Support. Beim Sound ist der Samsung Q80A gegenüber günstigeren Modellen wie dem Q70A deutlich im Vorteil, da er statt den üblichen zwei 10-Watt-Lautsprechern über ein integriertes Soundsystem mit insgesamt 60 Watt verfügt. Mit einem guten externen Soundsystem kann er trotzdem nicht mithalten, aber für einen Fernseher klingt der Q80A ziemlich gut.