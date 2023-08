Amazon Sommerschlussverkauf: Fire TV Stick und Echo Dot jetzt stark reduziert im Angebot

Im Amazon Sommerschlussverkauf könnt ihr jetzt Fire TV Sticks, Smart-Lautsprecher wie den Echo Dot 5 und vieles mehr günstig abstauben.

Bei Amazon läuft gerade der Sommerschlussverkauf, durch den ihr zahlreiche Eigenmarken günstiger bekommt, von Sicherheitskameras über Fire Tablets bis hin zu 4K-Fernsehern. Mit den Amazon Fire TV Sticks und den Echo Smart-Lautsprechern sind auch zwei der beliebtesten Produktkategorien mit dabei. Amazon hat keine eigene Gesamtübersicht für den Sale erstellt, ihr könnt die wichtigsten Angebote aber hier finden:

Bei den Fire TV Sticks bekommt ihr den größten Rabatt für die beiden hochwertigsten Modelle, also für den Fire TV Stick 4K und den Fire TV Stick 4K Max. Aber auch die Standard-Version ist reduziert:

Bei den mit Alexa ausgestatteten Echo Smart-Lautsprechern ist hingegen vor allem das günstigste Modell, der erst vor ein paar Monaten erschienene Echo Pop, mit 55 Prozent stark reduziert. Den beliebten Echo Dot 5 gibt es ebenfalls zu einem guten Preis, sowohl in der normalen als auch in der Kids-Version. Wer zur Stimme von Alexa auch ein Bild will, kann sich stattdessen für den Echo Show 5 entscheiden:

Die Angebote sollen noch bis zum 31. August laufen, einzelne Deals könnten aber auch schon früher enden.

2. Amazon Prime Day im Oktober

Zum 2. Amazon Prime Day im Oktober dürfte es neben vielen anderen Deals auch Eigenmarken günstiger geben.

Amazon hat übrigens angekündigt, dass es im Oktober unter dem Titel „Prime Big Deal Days“ eine Art zweiten Prime Day mit tausenden Angeboten exklusiv für Prime-Mitglieder geben wird. Darunter werden sicherlich auch wieder Eigenmarken wie Fire TV Sticks und Echo-Lautsprecher sein. Ob die Deals so viel besser sein werden, dass es sich lohnt, zwei Monate darauf zu warten, ist allerdings eine andere Frage. Sobald die Angebote gestartet sind, werdet ihr sie hier finden:

Weitere günstige Sonderangebote und spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Entertainment findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt in diesen Artikeln: