Obwohl es gerade keinen großen Sale gibt, kann man bei Amazon derzeit einige recht günstige Switch-Spiele finden, sofern man nur lange genug danach sucht. Wir haben uns durch das Sortiment gewühlt und präsentieren euch hier die unserer Meinung nach 10 besten aktuellen Angebote für die Nintendo Switch, wobei es sich bei den meisten davon um exklusive Switch-Spiele handelt:

Da die Angebote kein Teil einer größeren Aktion sind, lässt sich unmöglich sagen, wie lange sie noch verfügbar sein werden. Die Preise können sich also jederzeit wieder ändern, zum Guten wie zum Schlechten. Weitere mehr oder weniger günstige Switch-Spiele bei Amazon könnt ihr hier finden:

Kommt bald der Amazon Prime Day?

Übrigens dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis der Amazon Prime Day 2022 startet. Offiziell angekündigt ist dieser zwar noch nicht, im letzten Jahr fand er aber am 21. und 22. Juni statt. Ob es zum Prime Day auch günstige Switch-Spiele geben wird, ist schwer zu sagen. Normalerweise ist aber immer eine ansehnliche Auswahl an guten Gaming-Deals dabei, neben vielen weiteren Sonderangeboten. In diesem Artikel haben wir zusammengefasst, womit ihr rechnen könnt:

Mehr zum Thema Amazon Prime Day: Wann, wie und welche Angebote wird es geben? [Anzeige]

Falls ihr noch mehr aktuelle Angebote rund um Gaming und Technik finden wollt, solltet ihr auf unserer GamePro Deals-Übersichtsseite vorbeischauen.