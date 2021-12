Bei Amazon gibt es gerade einige Spiele für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series im Angebot. Highlight ist Marvel's Guardians of the Galaxy, das ihr für alle der genannten Konsolen schon für 32,99 Euro bekommt. Damit ist es immerhin wieder so günstig wie zum Black Friday. Aber auch 31,99 Euro für die Mass Effect Legendary Edition (PS4, Xbox One) sind ein guter Preis. Ansonsten sind die Angebote mal mehr und mal weniger gut. Hier ein paar der besseren:

Unter dem untenstehenden Link findet ihr weitere reduzierte Spiele für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series bei Amazon. Auch ein paar Spiele für Nintendo Switch sind dabei, hier ist die Auswahl allerdings eng begrenzt. Amazon macht derzeit keine genauen Angaben dazu, wie lange die Angebote noch gelten. Die Aktion scheint aber Teil der Winterangebote zu sein, die noch bis zum 31. Dezember laufen.

Falls euch die Spiele in der Amazon-Aktion nicht interessieren, solltet ihr vielleicht mal bei Saturn oder MediaMarkt vorbeischauen. Hier gibt es gerade einige hochkarätige Spiele im Angebot, insbesondere für PS5. Zum Beispiel könnt ihr Demon's Souls für nur 27,99 Euro bekommen. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Für alle, die eher auf der Xbox zu Hause sind, gibt es bei Amazon noch andere Aktionen, in denen ihr Spiele als Downloadcode günstiger bekommt. Hier haben wir euch eine Übersicht zusammengestellt:

