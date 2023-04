Amazon Spiele-Sale: Hits für PS5, PS4, Xbox und Nintendo Switch im Oster-Angebot

Bei Amazon gibt es zu Ostern einige Spiele für PS5, PS4, Xbox und Switch günstiger.

Bei Amazon läuft gerade ein Gaming-Sale, in dem ihr eine Auswahl von rund 60 Spielen für PS5, PS4, Xbox und Nintendo Switch günstiger bekommt, darunter auch ein paar aktuelle Titel aus 2023 sowie große Open-World-Hits. Einiges Zubehör wie Controller und Headsets ist ebenfalls dabei. Viele Artikel können sogar noch vor Ostern geliefert werden, wenn ihr jetzt gleich bestellt, sodass ihr über die Feiertage keine Langeweile befürchten müsst. Hier kommt ihr zur Übersicht über die Deals:

Die Highlights des Amazon Spiele-Sales

Für Switch-Besitzer*innen ist sicherlich der im letzten Jahr erschienene Taktik-Hit Mario + Rabbids: Sparks of Hope das Highlight unter den Angeboten. Auf PS5 hingegen gibt es neue Titel wie Dead Space und Wild Hearts deutlich reduziert. Für Xbox Series und Xbox One bekommt ihr unter anderem die Open-World-Hits Far Cry 6 und Assassin’s Creed Valhalla in der Ultimate Edition inklusive Season Pass günstig. Hier eine kleine Auswahlliste:

3 für 2 mit Spielen für PS5, PS4 & Xbox

Nicht nur bei Amazon, sondern auch bei MediaMarkt und Saturn laufen gerade 3-für-2-Aktionen mit Spielen für PS5, PS4 und Xbox.

Neben dem oben genannten Spiele-Sale läuft bei Amazon übrigens gerade noch eine zweite große Gaming-Aktion, in der ihr drei Spiele für PS5, PS4, Xbox und PC kaufen könnt und nur zwei bezahlen müsst. Das günstigste gibt es geschenkt. Zur Auswahl stehen rund 500 Spiele. Ähnliche Aktionen gibt es auch bei MediaMarkt und Saturn, wo ihr sogar aus noch mehr Spielen wählen könnt, dartunter neue Hits wie das Resident Evil 4 Remake und Hogwarts Legacy. Hier kommt ihr zu den Sales:

Bei allen drei Händlern laufen die 3-für-2-Aktionen noch bis zum 10. April, die begehrtesten Spiele könnten aber schon früher ausverkauft sein.