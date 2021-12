Bei Amazon könnt ihr gerade Super Mario 3D World + Bowser's Fury für die Nintendo Switch für nur 29,99 Euro statt 59,99 Euro im Sonderangebot. Laut Vergleichsplattformen gab es das Jump&Run bislang noch nie günstiger. Hier findet ihr den Deal:

Amazon verspricht eine Lieferung noch vor Weihnachten, macht aber derzeit keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch läuft. Der Deal ist bereits gestern Abend gestartet, war zwischenzeitlich jedoch ausverkauft und ist nun plötzlich wieder auf Lager und sofort lieferbar. Wie lange das so bleiben wird, ist schwer vorherzusagen.

Wie gut ist Super Mario 3D World + Bowser's Fury?

Super Mario 3D World + Bowser's Fury für Nintendo Switch ist eine Neuauflage des ursprünglich für Wii U erschienenen Jump&Runs. Am Hauptspiel hat sich dabei im Vergleich zum Original nicht allzu viel getan, was aber auch nicht nötig ist, da die knallbunte Grafik selbst nach heutigen Maßstäben noch hübsch aussieht. Ein paar Details am Gameplay wurden verbessert, es gibt einen neuen Foto-Modus und der Multiplayer funktioniert nun nicht nur lokal, sondern auch online.

Vollständig neu ist hingegen die Erweiterung Bowser's Fury, die im Grunde ein separates Spiel ist. Mario verschlägt es diesmal an die Samtpfotenküste, wo er gemeinsam mit Bowser Jr. dem vor Wut komplett durchgeknallten Bowser Einhalt gebieten muss. Grafik und auch einige Spielmechaniken wurden zwar aus dem Hauptspiel übernommen, es gibt aber auch deutliche Unterschiede wie das offenere Leveldesign.

Insgesamt ist die Switch-Version wie schon das Original ein hervorragendes Jump&Run, das sich nicht zuletzt durch sein tolles Leveldesign und seine vielen skurrilen Ideen auszeichnet. In unserem GamePro-Test haben wir daher stolze 90 Punkte vergeben:

54 9 Mehr zum Thema Super Mario 3D World + Bowser's Fury im Test: Der 1. Switch-Knaller 2021